《Ａ股行情》滬綜指收升0.6%，政府促科技自立自強提振芯片股

▷ 政府工作報告提及科技33次、創新36次、人工智能7次
▷ 中國暫停成品油出口，油股板塊跌3.7%
全國人大會議今天在京召開，2026年政府工作報告一如預期將經濟增速目標小幅下調至4.5-5%區間。分析人士指出，經濟目標更加務實，將使政策制定者擁有更大靈活性以追求高質量增長，也體現了對國內外不確定性的擔憂，預留未來政策空間。滬深股市反彈，滬綜指收升0.64%報4108.57點，深成指揚1.23%，創業板指漲1.66%。兩市全日成交約2.4萬億元（人民幣．下同），較上日回升242億元或1%。
從報告內容看，擴大內需和科技創新依然是政策的重中之重，據《路透》統計，今年的政府工作報告共33次提到「科技」，36次提到「創新」，七次提到「人工智能」。報告強調加快高水平科技自立自強，並提出了「打造智能經濟新形態」以及腦機接口、智能體等更多具體的未來產業方向。今日半導體芯片股強勢領漲，MicroLED概念升幅8%驚人，先進封裝、腦機接口、機器人概念跟漲。
值得留意的是，英國《金融時報》報道稱，英偉達已停止為中國市場生產人工智能芯片H200，並已將台積電相關產能重新分配給下一代Vera Rubin硬件。國產替代繼續炒作，東芯股份(滬:688110)升9.2%，佰維存儲(滬:688525)揚8.8%。
另外，波斯灣衝突升級，擾亂原油運輸，消息指中國政府已通知國內最大煉油企業暫停柴油和汽油出口。為保證供應，知情人士透露，國家發改委官員會見了煉油企業高層，並口頭要求立即暫停成品油出口。今日油股逆市下調，整體板塊跌幅有3.7%，中國石化(滬:600028)挫5%，中國石油(滬:601857)跌4.2%，中國海油(滬:600938)跌2.9%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4647.69
|+0.98
|上證指數
|4108.57
|+0.64
|10680.40
|深證成指
|14088.84
|+1.23
|13219.90
|創業板指
|3216.94
|+1.66
|科創50
|1405.35
|+1.72
|B股指數
|266.00
|+0.79
|1.18
|深證B指
|1222.73
|+0.52
|0.77
《經濟通通訊社5日專訊》
