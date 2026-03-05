  • 會員
05/03/2026 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升0.6%，政府促科技自立自強提振芯片股

▷ 滬綜指收升0.64%報4108.57點，成交10680.40億元
▷ 政府工作報告提及科技33次、創新36次、人工智能7次
▷ 中國暫停成品油出口，油股板塊跌3.7%

　　全國人大會議今天在京召開，2026年政府工作報告一如預期將經濟增速目標小幅下調至4.5-5%區間。分析人士指出，經濟目標更加務實，將使政策制定者擁有更大靈活性以追求高質量增長，也體現了對國內外不確定性的擔憂，預留未來政策空間。滬深股市反彈，滬綜指收升0.64%報4108.57點，深成指揚1.23%，創業板指漲1.66%。兩市全日成交約2.4萬億元（人民幣．下同），較上日回升242億元或1%。

　　從報告內容看，擴大內需和科技創新依然是政策的重中之重，據《路透》統計，今年的政府工作報告共33次提到「科技」，36次提到「創新」，七次提到「人工智能」。報告強調加快高水平科技自立自強，並提出了「打造智能經濟新形態」以及腦機接口、智能體等更多具體的未來產業方向。今日半導體芯片股強勢領漲，MicroLED概念升幅8%驚人，先進封裝、腦機接口、機器人概念跟漲。

　　值得留意的是，英國《金融時報》報道稱，英偉達已停止為中國市場生產人工智能芯片H200，並已將台積電相關產能重新分配給下一代Vera Rubin硬件。國產替代繼續炒作，東芯股份(滬:688110)升9.2%，佰維存儲(滬:688525)揚8.8%。

　　另外，波斯灣衝突升級，擾亂原油運輸，消息指中國政府已通知國內最大煉油企業暫停柴油和汽油出口。為保證供應，知情人士透露，國家發改委官員會見了煉油企業高層，並口頭要求立即暫停成品油出口。今日油股逆市下調，整體板塊跌幅有3.7%，中國石化(滬:600028)挫5%，中國石油(滬:601857)跌4.2%，中國海油(滬:600938)跌2.9%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004647.69+0.98　
上證指數4108.57+0.6410680.40
深證成指14088.84+1.2313219.90
創業板指3216.94+1.66　
科創501405.35+1.72　
B股指數266.00+0.791.18
深證B指1222.73+0.520.77

《經濟通通訊社5日專訊》

