《Ａ股行情》滬綜指收升0.6%，政府促科技自立自強提振芯片股

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

全國人大會議今天在京召開，2026年政府工作報告一如預期將經濟增速目標小幅下調至4.5-5%區間。分析人士指出，經濟目標更加務實，將使政策制定者擁有更大靈活性以追求高質量增長，也體現了對國內外不確定性的擔憂，預留未來政策空間。滬深股市反彈，滬綜指收升0.64%報4108.57點，深成指揚1.23%，創業板指漲1.66%。兩市全日成交約2.4萬億元（人民幣．下同），較上日回升242億元或1%。



從報告內容看，擴大內需和科技創新依然是政策的重中之重，據《路透》統計，今年的政府工作報告共33次提到「科技」，36次提到「創新」，七次提到「人工智能」。報告強調加快高水平科技自立自強，並提出了「打造智能經濟新形態」以及腦機接口、智能體等更多具體的未來產業方向。今日半導體芯片股強勢領漲，MicroLED概念升幅8%驚人，先進封裝、腦機接口、機器人概念跟漲。



值得留意的是，英國《金融時報》報道稱，英偉達已停止為中國市場生產人工智能芯片H200，並已將台積電相關產能重新分配給下一代Vera Rubin硬件。國產替代繼續炒作，東芯股份(滬:688110)升9.2%，佰維存儲(滬:688525)揚8.8%。



另外，波斯灣衝突升級，擾亂原油運輸，消息指中國政府已通知國內最大煉油企業暫停柴油和汽油出口。為保證供應，知情人士透露，國家發改委官員會見了煉油企業高層，並口頭要求立即暫停成品油出口。今日油股逆市下調，整體板塊跌幅有3.7%，中國石化(滬:600028)挫5%，中國石油(滬:601857)跌4.2%，中國海油(滬:600938)跌2.9%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4647.69 +0.98 上證指數 4108.57 +0.64 10680.40 深證成指 14088.84 +1.23 13219.90 創業板指 3216.94 +1.66 科創50 1405.35 +1.72 B股指數 266.00 +0.79 1.18 深證B指 1222.73 +0.52 0.77

《經濟通通訊社5日專訊》