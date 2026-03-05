  • 會員
AH股新聞

05/03/2026 09:23

【人行操作】人行230億逆回購利率持平，淨回籠2975億

　　人民銀行公布，今日進行230億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。

　　公開市場今日有3205億元逆回購到期，即今日淨回籠2975億元，連續三個交易日共收水11582億元。
《經濟通通訊社5日專訊》

其他
