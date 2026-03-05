【兩會解讀】FOST：「十五五」沒提具體增速目標，體現對國內外環境不確定的擔憂

國務院總理李強發表的《政府工作報告》，提到「十五五」時期要綜合考慮國內外形勢和各方面因素，兼顧需要與可能，把國內生產總值增長保持在合理區間、各年度視情提出，為到2035年人均國內生產總值比2020年翻一番、達到中等發達國家水平打好基礎。



FOST諮詢首席研究員馮建林表示，從政府工作報告看，「十五五」並沒有提出一個量化的具體增速目標，體現了對國內外環境不確定性的擔憂。但不提目標不等於沒有目標，就和「十四五」一樣，預計「十五五」的潛在目標也在4.5%-5%。



馮建林並指，今年目標增速的下調符合預期，體現了適度的應對經濟各方面壓力、追求高質量發展、讓宏觀政策留有餘地的態度。由於增速目標的下調，財政政策力度和去年相比保持相對平穩，一方面是因為增速不追求到5%左右，宏觀政策壓力會小一些，二是考慮財政的可持續性，目前財政收入增長乏力也是一個現實的困難。整體看，財政的安排是一個相對務實、穩妥的安排，倘若未來需要政策加力，還留了一定的餘地。

《經濟通通訊社5日專訊》