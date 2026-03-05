【兩會焦點】官媒：習近平參加全國人大江蘇代表團審議

據《央視新聞》報道，國家主席習近平5日下午參加他所在的十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議。
《經濟通通訊社5日專訊》
05/03/2026 16:21
