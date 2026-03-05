  • 會員
05/03/2026 16:58

【兩會解讀】工作報告要求「著力穩定房地產市場」未再提「止跌回穩」，分析：樓市漸修復

免責聲明

▷ 2026年政府工作報告要求「著力穩定房地產市場」
▷ 未提及2025年「止跌回穩」表述
▷ 提出因城施策控增量、去庫存、優供給措施

　　今年《政府工作報告》提出了十大項工作任務，其中對於房地產要求「著力穩定房地產市場」，而相關工作將圍繞「因城施策控增量、去庫存、優供給」展開，並提出「探索多渠道盤活存量商品房，鼓勵收購存量商品房重點用於保障；優化保障性住房供給；加快危舊房改造等。

　　《財新》指，值得注意的是，《報告》此次對房地產市場沒有提到「止跌回穩」。該表述最早出現在2024年9月召開的中央政治局會議，並在隨後召開的中央經濟工作會議和2025年政府工作報告中反覆強調。

*近三年工作報告房地產政策逐步遞進*

　　報道稱，從最近三年《政府工作報告》表述變化看，房地產政策主線已明顯調整：2024年側重風險化解和制度轉型，2025年著力推動市場「止跌回穩」，而2026年政策重點進一步轉向「去庫存」和供給結構調整。市場機構克而瑞認為，這一系列表述對應著房地產行業從下行到復甦的修復，形成遞進關係。

　　中指研究院認為，今年的政府工作報告延續了房地產政策「穩市場、防風險、促轉型」的總體思路，短期目標仍是穩定市場預期、防範風險外溢，而中長期目標是通過去庫存、城市更新和住房制度改革，推動行業結構調整。

*住房政策開始更加關注家庭生命周期*

　　另外，《報告》還提出「加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求」。上海易居研究院副院長嚴躍進認為，這意味著住房政策開始更加關注家庭生命周期，與人口政策形成協同，有助於穩定住房需求結構。
《經濟通通訊社5日專訊》

