【人行操作】人行預告明日開展8000億元買斷式逆回購，較到期量少2000億元

人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，人行將於3月6日（明日）以固定數量、利率招標、多重價位中標方式，開展8000億元（人民幣．下同）買斷式逆回購操作，期限為3個月（91天）。該規模較當日1萬億元的到期量減少2000億元。



本月共有兩筆共1.6萬億元買斷式逆回購到期，首筆落在明日，規模1萬億元；第二筆落在16日，規模6000億元。

《經濟通通訊社5日專訊》