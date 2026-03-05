  • 會員
05/03/2026 10:08

【兩會焦點】李強：擴大高水平對外開放，有序擴大數字領域開放

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 李強在人大會議提出擴大高水平對外開放
▷ 開放領域含增值電信、生物技術、外商獨資醫院
▷ 推動加入《數字經濟夥伴關係協定》及《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》

　　十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。

*進一步擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點*

　　李強表示，要進一步擴大高水平對外開放。堅持合作共贏，穩步擴大制度型開放，拓展國際循環，以開放促改革促發展。積極擴大自主開放。以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，進一步擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點，有序擴大數字領域開放，壓減跨境服務貿易負面清單。建好國家服務業擴大開放綜合示範區。推動商簽更多區域和雙邊貿易投資協定，積極推動加入《數字經濟夥伴關係協定》和《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》進程。全面深入參與世貿組織改革，維護和發展開放型世界經濟。優化自由貿易試驗區布局範圍、提升創新引領發展能級，扎實推進海南自由貿易港建設。

*擴大人民幣跨境使用，促進外資境內再投資、擴大本地化生產*

　　同時，推動外貿穩規模優結構。加大信貸、信保支持，擴大人民幣跨境使用。引導企業優化全球市場布局，推進貿易投資一體化、內外貿一體化發展。培育壯大貿易發展新動能，推動跨境電商加海外倉模式擴容升級、規範有序發展，加強國際寄遞物流體系建設，拓展中間品貿易，發展數字貿易、綠色貿易，提升邊境貿易。鼓勵支持服務出口。積極擴大進口，推進貿易平衡發展。提高跨境貿易便利化水平。

　　擴大雙向投資合作。深化外商投資促進體制機制改革，保障外資企業國民待遇，實施新版鼓勵外商投資產業目錄，促進外資境內再投資、擴大本地化生產。加強對外資企業的服務保障，擦亮「投資中國」名片。規範提升各類開發區、園區。引導產業鏈供應鏈合理有序跨境布局，完善海外綜合服務體系，加強對外投資風險防控和海外利益保護。

　　高質量共建「一帶一路」。加強與共建國家戰略對接，做實做細「硬聯通」、「軟聯通」、「心聯通」。統籌推進重大標誌性工程和「小而美」民生項目建設。提升中歐中亞班列發展水平，加快西部陸海新通道建設。深入推進「智慧海關」合作夥伴計劃。拓展新興領域務實合作，讓合作成果更多惠及各國人民。
《經濟通通訊社5日專訊》

