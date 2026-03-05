  • 會員
AH股新聞

05/03/2026 13:36

【兩會焦點】董明珠：籲規範二手家電市場，推廣全生命周期節能採購

　　第十四屆人大第四次會議今日在北京開幕。據《財聯社》報道，全國人大代表、格力電器(深:000651)董事長董明珠今年重點圍繞「規範平台經濟、促進綠色消費和維護市場公平」提出五項建議，包括壓實電商平台打假責任、規範二手家電市場、推廣全生命周期節能採購、完善線上稅收監管以及促進線上線下商業協調發展。
《經濟通通訊社5日專訊》

