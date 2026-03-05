江蘇寧滬(00177)總經理汪鋒辭任，獲選舉任董事長L

江蘇寧滬高速公路(00177)(滬:600377)公布，董事會於昨日收到執行董事、總經理汪鋒的辭任函。汪鋒因工作變動原因申請辭去總經理職務，而該集團董事會選舉執行董事汪鋒擔任第11屆董事會董事長、戰略委員會召集人，任期與本屆董事會一致。
該集團指，非執行董事張新宇擔任第11屆董事會戰略委員會委員。
IPON