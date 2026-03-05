  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

05/03/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(4日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2602.51
貴州茅台(600519)1888.60
兆易創新(603986)1833.51
瀾起科技(688008)1538.34
寒武紀(688256)1468.04
中國平安(601318)1344.15
亨通光電(600487)1333.67
工業富聯(601138)1312.00
中國鋁業(601600)1252.98
廈門鎢業(600549)1248.07
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3714.76
寧德時代(300750)2924.86
天孚通信(300394)2792.76
新易盛(300502)2608.49
華工科技(000988)1993.12
陽光電源(300274)1751.84
立訊精密(002475)1592.48
比亞迪(002594)1579.43
勝宏科技(300476)1392.81
思源電氣(002028)1309.70

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社5日專訊》

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

上一篇新聞︰05/03/2026 08:03  中海油（００８８３）母企累斥７１２８萬人幣增持２９１萬ＡＨ股

下一篇新聞︰04/03/2026 18:03  【兩會焦點】人大代表金不換：建議嚴禁未滿１６歲人士註冊做主播

其他
More

04/03/2026 17:52  ＩＦ椰子水被質疑添加外源糖，公司強烈譴責炒作不實信息

04/03/2026 17:39  《滬╱深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

說說心理話

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠

03/03/2026 17:26

貨幣攻略

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區