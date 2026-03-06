  • 會員
06/03/2026 16:48

【兩會焦點】吳清：優化再融資機制，推出儲架發行，突出「扶優扶科」

　　全國人大會議舉行經濟主題記者會。中證監主席吳清表示，優化再融資機制，將進一步在制度規則層面，優化再融資註冊機制。進一步提升制度規則的包容性、適應性，包括優化戰略投資者認定標準，建立社保、保險、公積金等與中長期資金參與，推出儲架發行，引導理性融資、有效融資，完善鎖價定增機制，推動股票定增價格向市場價格靠攏，更好地平衡上市公司與投資者之間的利益關係，進一步優化再融資簡易程序等。

　　吳清表示，進一步突出「扶優扶科」導向，對於治理和經營規範、市場認可度高的優質上市公司，大幅的提升審核效率，將現行的科創板、創業板的輕資產、高研發投入的認定標準，進一步拓展到主板市場。

*深化創業板改革方案基本成型，擇機發布*

　　此外，在創業板改革中，將科創板改革的有益經驗復制推廣到創業板，重點是在創業板推出對符合條件的優質創新企業，特別是在關鍵核心技術上有突破的企業實施IPO預先審閱，允許符合條件的在審企業面向老股東增資擴股，優化新股發行定價等。他稱，深化創業板改革的總體方案已經基本成型，將進一步完善以後擇機發布。

　　吳清又表示，進一步加強再融資監管，強化預案披露、申報受理、審核註冊、募集資金使用的全過程監管，加大執法力度，依法嚴懲忽悠式的再融資，違規變更募集資金用途等一些違規行為，切實保護好投資者的合法權益。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》

