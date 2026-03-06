  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

06/03/2026 08:35

【兩會焦點】習近平：江蘇等經濟大省要在研究新情況解決新問題上下功夫、出經驗

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平參加江蘇代表團審議，強調經濟大省需研究新情況、解決新問題
▷ 要求江蘇在關鍵核心技術攻關、新質生產力發展實現突破
▷ 指出經濟大省應支撐全國經濟穩定，融入國內大循環並擴大對外開放

　　國家主席習近平5日下午在參加他所在的十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議時強調，完成「十五五」經濟社會發展目標任務，需要應對更加複雜的環境、解決更多深層次矛盾。江蘇等經濟大省處在改革開放前沿，要在研究新情況、解決新問題上下功夫、出經驗。

*江蘇要在關鍵核心技術攻關實現新突破*

　　習近平指出，發展新質生產力對於推動高質量發展、增強經濟競爭力至關重要，江蘇這方面基礎較好，要努力走在前列。要一體推進教育科技人才發展，力爭在加強原始創新和關鍵核心技術攻關、搶佔科技制高點上實現新突破，在促進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合、推動科技成果高效轉化應用上探索新途徑，在優化提升傳統產業、培育壯大新興產業、超前布局未來產業上開創新局面，在進一步深化改革、破除制約新質生產力發展的體制機制障礙上取得新成果。

*助力暢通國內大循環，擴大高水平對外開放*

　　習近平強調，經濟大省發展底盤穩、抵御外部衝擊能力強，才能支撐全國經濟大盤穩定。江蘇要在增強經濟韌性上持續用力。要練好內功、做強自身，全面融入全國統一大市場，助力暢通國內大循環。要擴大高水平對外開放，廣泛開拓全球市場，更好聯通國際循環。要以底線思維防範各種風險。

　　習近平指出，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。江蘇要準確把握新形勢下人民群眾對美好生活新期待和民生工作新特點，積極主動解答如何實現高質量充分就業、如何增加城鄉居民收入、如何進一步提升基本公共服務和社會保障水平等課題，探索推進全體人民共同富裕的有效途徑。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴...

05/03/2026 14:18

聚焦兩會2026

中東戰火 | 據報中國要求煉油企業暫停出口柴油和汽油，兼取消...

05/03/2026 13:44

中東戰火

說說心理話

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區