  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

06/03/2026 15:42

【兩會焦點】藍佛安：1000億財政金融協同促內需專項資金，可惠及萬億級信貸

　　十四屆全國人大四次會議今日下午舉行經濟主題記者會。財政部部長藍佛安表示，今年創新設立財政金融協同促內需的政策工具，就是抓住居民消費、民間投資兩個關鍵設計出一套機制，發揮財政、金融、產業等多個政策的各自優勢，有機結合、協調聯動，帶動金融活水和大規模社會資金流向消費和實體經濟，進一步放大財政資金的乘數效應。

　　藍佛安稱，今年中央財政專門安排1000億元（人民幣．下同），推出財政金融協同促內需一攬子6項政策，當中4項定向支持民間投資、2項支持居民消費。內需為主導、內部可循環，是大國經濟的獨特優勢。當前中國經濟總體向新向優，但是供強需弱的矛盾依然突出，居民消費活力不足，民間投資增長偏弱。

　　為破解這一問題，今年中央財政專門安排1000億元，推出財政金融協同促內需一攬子政策，形成財政傳導、金融放大，市場運作的傳導鏈條，撬動更大規模社會資源流向擴內需重點領域，疊加今年2500億元消費品以舊換新政策，力度大於去年。初步匡算，千億級的財政資金可支持惠及萬億級的信貸，實現「四兩撥千斤」的效果。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區