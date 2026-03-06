《滬／深股通》新易盛(300502)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2027.42
|佰維存儲
|(688525)
|1602.51
|特變電工
|(600089)
|1204.30
|東方電氣
|(600875)
|1167.78
|亨通光電
|(600487)
|1113.85
|貴州茅台
|(600519)
|1024.54
|兆易創新
|(603986)
|982.76
|國電南瑞
|(600406)
|933.47
|中國石油
|(601857)
|916.87
|廈門鎢業
|(600549)
|881.95
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|新易盛
|(300502)
|3208.35
|寧德時代
|(300750)
|2554.19
|天孚通信
|(300394)
|2524.24
|中際旭創
|(300308)
|2492.47
|東山精密
|(002384)
|2284.47
|華工科技
|(000988)
|2269.90
|濰柴動力
|(000338)
|1352.10
|牧原股份
|(002714)
|1161.72
|勝宏科技
|(300476)
|1100.59
|陽光電源
|(300274)
|1005.33
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社6日專訊》
