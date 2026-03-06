  • 會員
AH股新聞

06/03/2026 17:39

《滬／深股通》新易盛(300502)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2027.42
佰維存儲(688525)1602.51
特變電工(600089)1204.30
東方電氣(600875)1167.78
亨通光電(600487)1113.85
貴州茅台(600519)1024.54
兆易創新(603986)982.76
國電南瑞(600406)933.47
中國石油(601857)916.87
廈門鎢業(600549)881.95

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
新易盛(300502)3208.35
寧德時代(300750)2554.19
天孚通信(300394)2524.24
中際旭創(300308)2492.47
東山精密(002384)2284.47
華工科技(000988)2269.90
濰柴動力(000338)1352.10
牧原股份(002714)1161.72
勝宏科技(300476)1100.59
陽光電源(300274)1005.33

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社6日專訊》

