AH股新聞

06/03/2026 14:07

《基金債券攻略－凌風》四大A股基金再較量

　　上日是馬年第一次和大家見面，我建議大家繼續吼A股基金。但過去兩星期，國際形勢出現了明顯變化，美國聯同以色列在2月底攻打伊朗，令到中東地區戰雲密布，金融市場隨之大幅波動。
　
　　不過，內地市場所受的衝擊明顯較細，我雖不敢說是屹立不動，或所謂的泰山崩於前而色不變，但正如我們的領導人所言，內地股市確實起到「定海神針」的作用呢！
　
　　因此，即使美伊開戰，我對內地A股市場的信心絲毫沒減，甚至認為這是不錯的機會，大家不妨考慮趁低入市！
　
　　適逢兩會在北京舉行，今年又是內地「十五五」開局之年，雖然總理李強把今年的經濟增長目標定在4.5%至5%之間，是歷來第一次低於5%，令人感到內地經濟也有裹足不前的情況。
　
　　但我想指出的是，經過幾十年改革開放之後，內地的經濟規模已經大幅增長，基數十分龐大，即使只是4.5%增長，已經是非常不俗的表現。而且，今次的說法是4.5%至5%，換句話說，4.5%增長是個基本盤，在這個基礎上可以繼續上望5%增長呢！
　
　　綜合來說，國家的發展策略是集中幾個科技領域去攻堅，例如AI和機械人，繼而就是做大做強內需市場，然後再以幾個區域作為龍頭，推動周邊地區的經濟發展，當中就包括了我們所在的「大灣區」。
　
　　因此，在動盪不安的國際形勢之下，要找一個平穩的市場去投資，內地A股絕對值得大家優先考慮。

　　前年底，去年初，我在本欄介紹過四隻純A股的基金，包括摩根的中國先驅A股基金、安聯的神州A股基金、聯博的中國A股基金和華夏的新視野中國A股基金。
　
　　上日已經初步為大家檢討過該四隻基金去年的表現，今日我會再整理一下該四隻基金這幾年的表現。
　
　　這四隻A股基金中，如果論規模和歷史，仍以安聯的神州A股基金較為突出，它是於2009年成立，基金規模已達28億美元，以純A股基金來說，已經是當中最大的了。只不過，我留意到，該基金去年升了大約四成，是該四隻基金之最，但資產規模只維持前年年底左右的水平，即是去年有資金淨流出的情況。
　
　　論歷史，則以摩根的中國先驅A股基金最悠久，它於2006年成立，但基金規模遠遜於安聯，只有約7.4億美元，比前年年底增長不足10個百分點，但該基金去年其實升了三成四，即是說，該基金也出現資金淨流出的情況。
　
　　至於其餘兩隻基金的評論下次再續。大家請先參看下列兩個表，表一是該四隻基金的年度化表現比較，而表二就是該四隻基金的累積表現比較。（待續）
 

四大A股基金年度表現比較（表一）
基金名稱安聯神州
A股基金		摩根中國先驅
A股基金		聯博中國
A股基金		華夏新視野中國
A股基金
成立日期31/03/0919/06/0608/11/1028/11/14
基金規模28.1億美元7.4億美元3.2億美元972萬美元
2026年1月+5.0%+3.9%+4.2%+14.5%
2025+41.9%+34.4%+25.1%+52.7%
2024+8.5%+4.6%+16.4%-23.7%
2023-23.5%-24.3%-4.5%-18.9%
2022-35.8%-28.7%-19.0%-29.4%
2021-0.7%+4.8%+3.5%+35.4%
　　
四大A股基金累積表現比較（表二）
基金名稱1年3年5年成立至今
累積		成立至今
年度化
安聯神州A股基金+47.5%+13.5%-24.5%+290%+7.5%
摩根中國先驅A股基金+39.8%+1.4%-28.4%+523.9%+9.8%
聯博中國A股基金+31.6%+35.8%+18.7%+67.4%+3.5%
華夏新視野中國A股基金+74.7%沒提供沒提供+76.0%+5.2%
*累積表現以截至2026年1月31日止的數據為準

《凌風》
　
*《環富通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《環富通》立場，《環富通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

