《基金債券攻略－凌風》四大A股基金再較量

上日是馬年第一次和大家見面，我建議大家繼續吼A股基金。但過去兩星期，國際形勢出現了明顯變化，美國聯同以色列在2月底攻打伊朗，令到中東地區戰雲密布，金融市場隨之大幅波動。



不過，內地市場所受的衝擊明顯較細，我雖不敢說是屹立不動，或所謂的泰山崩於前而色不變，但正如我們的領導人所言，內地股市確實起到「定海神針」的作用呢！



因此，即使美伊開戰，我對內地A股市場的信心絲毫沒減，甚至認為這是不錯的機會，大家不妨考慮趁低入市！



適逢兩會在北京舉行，今年又是內地「十五五」開局之年，雖然總理李強把今年的經濟增長目標定在4.5%至5%之間，是歷來第一次低於5%，令人感到內地經濟也有裹足不前的情況。



但我想指出的是，經過幾十年改革開放之後，內地的經濟規模已經大幅增長，基數十分龐大，即使只是4.5%增長，已經是非常不俗的表現。而且，今次的說法是4.5%至5%，換句話說，4.5%增長是個基本盤，在這個基礎上可以繼續上望5%增長呢！



綜合來說，國家的發展策略是集中幾個科技領域去攻堅，例如AI和機械人，繼而就是做大做強內需市場，然後再以幾個區域作為龍頭，推動周邊地區的經濟發展，當中就包括了我們所在的「大灣區」。



因此，在動盪不安的國際形勢之下，要找一個平穩的市場去投資，內地A股絕對值得大家優先考慮。



前年底，去年初，我在本欄介紹過四隻純A股的基金，包括摩根的中國先驅A股基金、安聯的神州A股基金、聯博的中國A股基金和華夏的新視野中國A股基金。



上日已經初步為大家檢討過該四隻基金去年的表現，今日我會再整理一下該四隻基金這幾年的表現。



這四隻A股基金中，如果論規模和歷史，仍以安聯的神州A股基金較為突出，它是於2009年成立，基金規模已達28億美元，以純A股基金來說，已經是當中最大的了。只不過，我留意到，該基金去年升了大約四成，是該四隻基金之最，但資產規模只維持前年年底左右的水平，即是去年有資金淨流出的情況。



論歷史，則以摩根的中國先驅A股基金最悠久，它於2006年成立，但基金規模遠遜於安聯，只有約7.4億美元，比前年年底增長不足10個百分點，但該基金去年其實升了三成四，即是說，該基金也出現資金淨流出的情況。



至於其餘兩隻基金的評論下次再續。大家請先參看下列兩個表，表一是該四隻基金的年度化表現比較，而表二就是該四隻基金的累積表現比較。（待續）



四大A股基金年度表現比較（表一） 基金名稱 安聯神州

A股基金 摩根中國先驅

A股基金 聯博中國

A股基金 華夏新視野中國

A股基金 成立日期 31/03/09 19/06/06 08/11/10 28/11/14 基金規模 28.1億美元 7.4億美元 3.2億美元 972萬美元 2026年1月 +5.0% +3.9% +4.2% +14.5% 2025 +41.9% +34.4% +25.1% +52.7% 2024 +8.5% +4.6% +16.4% -23.7% 2023 -23.5% -24.3% -4.5% -18.9% 2022 -35.8% -28.7% -19.0% -29.4% 2021 -0.7% +4.8% +3.5% +35.4%

四大A股基金累積表現比較（表二） 基金名稱 1年 3年 5年 成立至今

累積 成立至今

年度化 安聯神州A股基金 +47.5% +13.5% -24.5% +290% +7.5% 摩根中國先驅A股基金 +39.8% +1.4% -28.4% +523.9% +9.8% 聯博中國A股基金 +31.6% +35.8% +18.7% +67.4% +3.5% 華夏新視野中國A股基金 +74.7% 沒提供 沒提供 +76.0% +5.2%

*累積表現以截至2026年1月31日止的數據為準《凌風》*《環富通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《環富通》立場，《環富通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。