AH股新聞

06/03/2026 08:02

《神州頭條》報章頭版摘要：習近平強調經濟大省要在研究新情況上下功夫出經驗

▷ 習近平在江蘇團審議時要求經濟大省研究新情況
▷ 李強政府工作報告提出2026年經濟增長目標4.5%-5%
▷ 十四屆全國人大四次會議審查「十五五」規劃綱要草案

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

全國人大會議在京開幕，審查「十五五」規劃綱要草案
第十四屆全國人民代表大會第四次會議5日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強代表國務院向大會作政府工作報告指出，今年發展主要預期目標是：經濟增長4.5%-5%，在實際工作中努力爭取更好結果；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步。

習近平在參加江蘇團審議時強調，經濟大省要在研究新情況上下功夫出經驗
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平5日下午在參加他所在的十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議時強調，完成「十五五」經濟社會發展目標任務，需要應對更加復雜的環境、解決更多深層次矛盾。江蘇等經濟大省處在改革開放前沿，要在研究新情況、解決新問題上下功夫、出經驗。

「組合拳」施策，新一輪資本市場改革加足馬力
3月5日提請審議的政府工作報告提出，加強科技創新全鏈條全生命周期金融服務，對關鍵核心技術領域的科技型企業，常態化實施上市融資、併購重組「綠色通道」機制，以科技金融支持創新創造。代表委員認為，一系列精準施策的「組合拳」，將強化資本市場與新質生產力的深度適配。


