《鍾之日記》京東績後強勢，比亞迪見反彈

3月6日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中東戰事持續，美股隔晚續受壓。港股今早開市靠穩，京東系落鑊，其他科網股亦造好，恒指續守於兩萬五關之上，午後全國人大會議舉行經濟主題記者會，人民銀行行長潘功勝提出將靈活高效地運用降準降息等多種貨幣政策工具，繼續開展國債買賣操作，但未見顯著提振作用，恒指全日收報25757，升435點或1.7%，全周累跌873點或3.28%，是自去年11月以來最大單周跌幅；今日主板成交近2928億元。北水沽勢仍未結束，港股通昨日淨流出277億元，今日再流出近22億元。



*滬綜指連彈兩日，本周仍跌0.9%*



A股三大指數集體收升，滬綜指連彈兩日，今收升0.38%報4124.19點，本周則錄得0.93%的跌幅；深成指先低後回、收高0.59%，創業板也升0.38%。滬深兩市全日成交額2.2萬億元人民幣，較上日減8%。



中東戰火擾亂化肥生產，化工板塊今日集體拉升。卡塔爾國家能源公司QatarEnergy周一（2日）宣布，其位於拉斯拉凡的設施在遭受無人機襲擊後，已全面停止硫磺、氨和尿素生產。中東是全球最重要的化肥產區之一。此次拉斯拉凡綜合體停產，直接切斷了全球市場的重要供應來源。另創新藥板塊大漲；畜牧、農業股升幅居前。下跌方面，油氣股表現疲軟；小金屬及MicroLED等板塊跌幅居前。



回顧本周，美國和以色列對伊朗實施打擊，中東戰火蔓延，擾亂全球油氣供應，能源價格持續上漲。如果油價繼續大幅拉升，勢必會影響市場避險情緒，影響美國物價水平，從而不利於降息。亞太股市早前遭遇股災，不過A股因為全國兩會召開、有利好政策消息提振，驅動相關的A股板塊異動，從而跌幅克制。



*京東系業績齊放榜，集團股價飆近一成*



京東系四股昨日集體公布業績，京東集團(09618)上季經調整純淨利按年大跌90.4%至10.84億元人民幣，但仍優於預期，今日股價收升近10%，報106.6元。京東物流(02618)上季經調整純淨利增5.7%至23.52億元人民幣，股價飆升近23%，報12.63元；兩股包攬藍籌升幅前兩位。同系京東健康(06618)彈近2%，報48.4元；京東工業(07618)漲幅達7%，報11.47元。



京東首席執行官許冉在電話會議上指出，2025年是京東外賣的起步之年，集團在營運與研發上均進行大量投入。若市場競爭態勢平穩，估計今年外賣業務總投入將按年有所下降。他指，長期來看，外賣與即時零售仍是京東的重要戰略方向，集團將以長期視角推動業務健康發展，持續提升營運效率、改善盈利能力。



京東首席財務官單甦則表示，集團長期高個位數利潤率目標不變，預計2026年核心零售利潤實現健康增長，將持續提升自營商品毛利率、鞏固高利潤率廣告收入增長、優化商超品類利潤率及釋放零售規模效應。



大行看法分歧。高盛研究報告指出，京東去年第四季業績表現優於預期，予「買入」評級，H股目標價169元。該行認為，京東是中國互聯網領域中被低估的差異化企業，具備領先的零售商規模、獨特的1P線上直銷加市場模式，以及業界領先的自有倉儲及供應鏈能力。花旗亦指，京東交出超出市場預期的成績單，為2026年定下積極基調。該行預期餐飲外賣業務的虧損將收窄，並被國際擴張及京喜在下沉城市增加投資所抵銷。



不過，摩根士丹利報告指，雖然京東2025年第四季收入、經營利潤大致符合預期，惟新業務虧損令人失望，並形容「最差時期尚未過去」。大摩下調對京東今年淨利潤利預測，因新業務投資帶來的虧損難以顯著收窄。另外，美銀證券將京東目標價由141元下調至130元，重申「買入」評級。



*比亞迪止跌，發布「全球最領先」動力電池*



中國新能源汽車龍頭比亞迪(01211)昨日發布第二代刀片電池及閃充技術，稱該電池為全世界最領先的動力電池，並創造全球量產最快充電速度。比亞迪今日早盤窄幅上落，午後漲幅擴大，收升2.3%，報94.7元，該股結束三連跌。



比亞迪董事長王傳福在發布會上表示，第二代刀片電池從10%-70%僅需五分鐘充好，從10%-97%僅需九分鐘「充飽」。而且，第二代刀片電池較第一代刀片電池能量密度提升5%。而在哈爾濱零下20℃的極寒天氣下冰封冷凍24小時，第二代刀片電池可以在不到12分鐘內從20%充電至97%，徹底解決低溫充電慢的行業大難題。



王傳福又指，公司正在全國大規模建設閃充站，目標在2026年底建成2萬座閃充站。截至2026年3月5日，比亞迪已建成4239座閃充站，目標建成的2萬座閃充站分為兩類，首先是閃充站中站，將在今年底建成1.8萬座閃充站中站，以現有公共充電站為堅實基座協同合作，快速建站；其次是閃充高速站，年底建成2000座，覆蓋近三分之一高速服務區，解決長途行程充電焦慮，其中1000座閃充高速站將在「五一」前首批完成。



他說，新能源車是中國汽車產業高質量發展的戰略選擇，十幾年來，政策的穩定支持和市場的培育讓中國新能源汽車由大變強，也孕育一批具備國際競爭力的世界級品牌；最新發布第二代刀片電池及閃充技術，全面解決了充電慢、低溫充電難的世界性難題，讓電動化的上半場完美收官。



花旗表示，比亞迪發布第二代刀片電池，其新電池和充電技術目前應至少領先市場一年，且難以被競爭對手複製，重申對該股「買入」評級。該行指出，比亞迪有望能夠在寒冷天氣條件下進一步開拓中國北方市場，並搶佔純油車市場佔有率。同時，新戰略整合電池與儲能業務並形成互補，能提升長期的電池生產運營槓桿效應，並可能進一步降低成本曲線。



至於野村則認為，雖然新刀片電池可以解決客戶對充電速度和效率的主要顧慮，但建立充電設施需要時間，才能讓大量客戶享受到這種充電體驗。更重要的是，比亞迪自去年以來面臨的挑戰更為複雜，不僅來自純電動汽車市場，還來自插電式混合動力汽車市場。該行維持比亞迪「買入」評級，目標價132元。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。