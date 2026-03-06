  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

06/03/2026 11:29

【兩會焦點】朱建弟：投融資改革要降低創業融資門檻，優化退出渠道

　　3月6日上午，十四屆全國人大四次會議上海代表團舉行小組會議，全國人大代表，立信會計師事務所首席合夥人、董事長朱建弟在會上表示，投融資改革要傾向於新動能生命周期管理，要降低創業融資門檻，優化退出渠道，吸引創投機構投早、投小，讓更多早期項目「活下來」。

　　朱建弟指出，當前創業板IPO是創投機構的主要退出方式，可以進一步完善併購退出機制，鼓勵創業板上市公司通過併購重組整合早期創業項目，探索二次上市、直接退市、轉新三板等多元化退出路徑，讓創投機構能靈活調整投資策略。

　　其次，朱建弟認為要加快上市節奏，吐故納新，以改善上市公司的質量和結構，減少創投到期無法退出從而引發的眾多法律糾紛。現在企業上市速度有點慢，很多創投基金過了退出期無法退出，產生眾多法律糾紛，又影響新基金的設立。同時，加快上市也是讓中小投資者分享中國經濟增長的成果。

　　朱建弟還建議，要引導長期資本入市，穩定市場預期。推動社保基金、養老金等長期資金加大對創業板的配置比例，同時推出「創業板長期投資基金」，給予稅收優惠、鎖定期延長等政策支持，減少市場短期波動對初創企業的影響。
《經濟通通訊社6日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

上一篇新聞︰06/03/2026 11:37  《Ａ股焦點》三安光電半日漲近５％，已研制具備高速調制能力的…

其他
More

06/03/2026 13:38  《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒２６％，石油、有色金屬逆勢下跌

06/03/2026 11:56  《中國房產》鄭州：公積金貸款買裝配式商品住房，額度擬最高可…

06/03/2026 11:40  《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２５％，醫藥、農牧股爆發

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

中東簡報 | 伊朗戰火第7日局勢簡報

06/03/2026 09:36

中東戰火

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區