【兩會焦點】朱建弟：投融資改革要降低創業融資門檻，優化退出渠道

3月6日上午，十四屆全國人大四次會議上海代表團舉行小組會議，全國人大代表，立信會計師事務所首席合夥人、董事長朱建弟在會上表示，投融資改革要傾向於新動能生命周期管理，要降低創業融資門檻，優化退出渠道，吸引創投機構投早、投小，讓更多早期項目「活下來」。



朱建弟指出，當前創業板IPO是創投機構的主要退出方式，可以進一步完善併購退出機制，鼓勵創業板上市公司通過併購重組整合早期創業項目，探索二次上市、直接退市、轉新三板等多元化退出路徑，讓創投機構能靈活調整投資策略。



其次，朱建弟認為要加快上市節奏，吐故納新，以改善上市公司的質量和結構，減少創投到期無法退出從而引發的眾多法律糾紛。現在企業上市速度有點慢，很多創投基金過了退出期無法退出，產生眾多法律糾紛，又影響新基金的設立。同時，加快上市也是讓中小投資者分享中國經濟增長的成果。



朱建弟還建議，要引導長期資本入市，穩定市場預期。推動社保基金、養老金等長期資金加大對創業板的配置比例，同時推出「創業板長期投資基金」，給予稅收優惠、鎖定期延長等政策支持，減少市場短期波動對初創企業的影響。

《經濟通通訊社6日專訊》