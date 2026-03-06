【中東戰火】迪拜汽車經銷商承壓，超1200輛中國新能源車滯留海上

據《界面新聞》報道，因霍爾木茲海峽航運受阻，位於阿聯酋迪拜拉斯海庫爾(Ras Al Khor)的波比鹿汽車銷售服務公司(Bobideer Auto Trading FZE)，其旗下1200輛長安、極石和方程豹等中國新能源車品牌乘用車被迫滯留阿曼灣海面。



報道指，這批車輛原計劃經迪拜轉口貿易發往伊朗及伊拉克。公司總經理駱詩勇透露，美以對伊朗發動軍事打擊後，他已無法聯繫伊朗大客戶，伊朗端原本穩定的支付通道因局勢突變而斷裂。原本排好期的轉口計劃泡湯，而迪拜在地銷售的庫存也在告罄邊緣。無法進港將導致回款停滯，但公司仍需持續支付昂貴的船舶滯期費與利息，若滯留再持續一個月，該筆生意將無利可圖。



中國整車企業近年來加速中東布局。報道引述乘聯會數據指出，自2020年起，中東已經穩居中國汽車海外第二大市場。2025年，中國向中東出口整車為139萬輛，同比增長約40%。



據悉，中國企業早已不再直接向伊朗、伊拉克等高風險國家出口整車，而是通過迪拜這個自由貿易樞紐進行轉口。此次突然爆發的中東炮火，讓中小汽車貿易商成為了第一批為地緣風險買單的人。

《經濟通通訊社6日專訊》