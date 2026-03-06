  • 會員
說說心理話
AH股新聞

06/03/2026 08:34

《中美關係》美擬要求中國減少購買俄羅斯和伊朗石油，改購美國油氣產品

　　據《華爾街日報》5日報道，美國財政部長貝森特正考慮要求中國減少從俄羅斯和伊朗等美國對手購買石油。

　　該報稱，貝森特可能在3月中旬於巴黎與中國國務院副總理何立峰會晤時，提出這一議題。兩位官員還計劃為4月中國國家主席習近平與美國總統特朗普的峰會敲定框架。

　　知情人士表示，貝森特近日與前美國官員、企業高管及政策分析人士進行私人諮詢，會中提到美方正持續試圖讓中國改為購買美國的石油與天然氣產品。對中國而言，減少購買俄羅斯石油將是一項不小的要求。中國目前以折扣價格從俄羅斯進口原油，而美國石油價格將高出許多；若不再進口俄羅斯原油，不僅會衝擊中俄關係，也將削弱莫斯科在烏克蘭戰爭中的地位。

*中方預計敦促美國更積極反對「台獨」*

　　報道指，習近平在與特朗普會面時，也預計將提出一項重要要求，可能敦促美國對「台獨」採取更積極的反對立場。

　　知情人士還表示，貝森特還在前述私人諮詢中表示，美方希望中國擴大採購美國大豆和波音飛機，並放寬對稀土元素的出口管制。中國則預計將推動降低關稅，放鬆美國對高科技產品、尤其是芯片製造設備和人工智能相關設備的出口限制。
《經濟通通訊社6日專訊》

