【兩會焦點】中證監主席：「十五五」期間完善中國特色穩市機制建設

中國證監會主席吳清今天下午在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上說，「十五五」時期，將完善中國特色穩市機制建設，豐富跨周期逆周期調節的手段和機制，增強市場內在穩定性。



吳清表示，在持續狠抓上市公司真實性的基礎上，會進一步提升可投性，完善激勵約束機制，促進上市公司提升治理水平，加強分紅回購，不斷提升投資價值和投資者回報，活躍併購重組市場，促進資源高效配置，助力培育更多的世界一流企業。



*圍繞深化投融資綜合改革，進一步完善資本市場基礎制度*



此外，中證監將圍繞深化投融資綜合改革，進一步完善資本市場基礎制度，積極發展多元股權融資，拓展私募股權和創投基金多重的退出渠道。更加精準有效的服務新質生產力，穩步發展期貨和衍生品市場，更好滿足企業、居民的風險管理需求。還要精準有力打擊財務造假、操縱市場、內幕交易等惡性違法行為，持續完善投資者合法權益保護體系，有效提升投資者獲得感。



吳清表示，當前，國際投資者資產配置多元化的需求日益增強，中國資產吸引力明顯提高，中證監將以打造一流市場化、法治化、國際化營商環境為抓手，以提升跨境投融資便利服務為方向，進一步推動市場、產品、服務、機構方面的雙向開放邁上新的台階。



*監管執法和投資者保護是核心職能，不能削弱、只能加強*



吳清表示，監管執法和投資者保護更加有力、更加有效，是證監會的核心職能，不能削弱，只能加強，將堅持依法治市，推動健全資本市場法律制度體系，始終在法治化軌道上推進市場改革發展。

