《行業數據》Sensor Tower：2月騰訊衛冕全球手遊商收入榜冠軍

Sensor Tower商店情報平台顯示，2026年2月共35個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金21.8億美元，佔本期全球TOP100手遊發行商收入41%。



憑借頭部遊戲在春節期間的突出增長，騰訊(00700)2月強勢衛冕全球手遊發行商收入冠軍。隨著2月14日「情人節+馬年春節」雙節點活動組合的推出，《王者榮耀》日流水快速飆升至近1年最高值，並持續高位運行。另外，騰訊《王者榮耀》、《和平精英》、《三角洲行動》、《金鏟鏟之戰》和《無畏契約：源能行動》包攬本期中國App Store手遊收入榜TOP5。



點點互動穩居全球手遊發行商收入榜亞軍。旗艦策略大作《Whiteout Survival》表現穩健、持續領跑全球市場，累計收入逼近43億美元。另外，得益於《蛋仔派對》、《第五人格》等核心產品的強勢增長，網易(09999)2月全球手遊收入環比增長44%，躋身發行商收入榜第3名。



憑借《心動小鎮》在全球市場的亮眼表現，心動網絡(02400)在1月收入翻倍增長後，2月全球收入再度激增105%，刷新歷史紀錄，首次躋身收入榜TOP10，位列第9名。

