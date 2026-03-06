  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

06/03/2026 14:12

《行業數據》Sensor Tower：2月騰訊衛冕全球手遊商收入榜冠軍

　　Sensor Tower商店情報平台顯示，2026年2月共35個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金21.8億美元，佔本期全球TOP100手遊發行商收入41%。

　　憑借頭部遊戲在春節期間的突出增長，騰訊(00700)2月強勢衛冕全球手遊發行商收入冠軍。隨著2月14日「情人節+馬年春節」雙節點活動組合的推出，《王者榮耀》日流水快速飆升至近1年最高值，並持續高位運行。另外，騰訊《王者榮耀》、《和平精英》、《三角洲行動》、《金鏟鏟之戰》和《無畏契約：源能行動》包攬本期中國App Store手遊收入榜TOP5。

　　點點互動穩居全球手遊發行商收入榜亞軍。旗艦策略大作《Whiteout Survival》表現穩健、持續領跑全球市場，累計收入逼近43億美元。另外，得益於《蛋仔派對》、《第五人格》等核心產品的強勢增長，網易(09999)2月全球手遊收入環比增長44%，躋身發行商收入榜第3名。

　　憑借《心動小鎮》在全球市場的亮眼表現，心動網絡(02400)在1月收入翻倍增長後，2月全球收入再度激增105%，刷新歷史紀錄，首次躋身收入榜TOP10，位列第9名。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】唐英年引述丁薛祥指十五五機遇多，香港制定５年計…

06/03/2026 14:33

聚焦兩會2026

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

中東簡報 | 伊朗戰火第7日局勢簡報

06/03/2026 09:36

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區