AH股新聞

06/03/2026 09:29

《Ａ股行情》滬指低開0.55%，習近平冀經濟大省增強經濟韌性

　　滬深股市今早承壓，滬綜指低開0.55%報4085.9點，深成指低開0.52%，創業板指低開0.6%。國家主席習近平昨日下午出席江蘇代表團審議，習近平指出，完成「十五五」經濟社會發展目標任務，需要應對更加複雜的環境，解決更多深層次矛盾。經濟大省抵禦外部衝擊能力強，才能支撐全國經濟穩定。他敦促江蘇繼續增強經濟韌性、暢通國內大循環的同時，要廣泛開拓全球市場。

　　同日發布的「十五五」規劃綱要草案將提交全國人大會議審查。綱要草案細化提出20項主要指標，提出一系列提升製造業能力的舉措，稱將持續增強稀土、稀有金屬、超硬材料等競爭優勢等。

　　今日下午3時國家發改委主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證監會主席吳清將出席經濟主題記者會，就發展改革、財政預算、商務、金融證券等相關問題回答中外記者提問。

　　人行今日進行448億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有2690億元逆回購到期，即今日淨回籠2242億元。人行本周共進行1616億元逆回購，對沖本周到期的15250億元，即本周共收水13634億元，單周收水規模創兩個月來最高。另外，今日將開展8000億元買斷式逆回購操作。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

