06/03/2026 11:40

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.25%，醫藥、農牧股爆發

　　A股三大指數低開高走、盤中集體翻紅，滬綜指半日收升0.25%，報4118.68點，深成指揚0.8%，創業板指升0.85%。滬深兩市半日成交13853億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1625億元或10.5%。

　　從板塊來看，農牧股升幅靠前，牧原股份(深:002714)上午收升5.2%。政府工作報告提出，堅持將「三農」工作作為重中之重，提高強農、惠農及富農政策效能，嚴守耕地紅線。

　　政策提振下，醫藥股亦漲2.2%，生物製藥方向領先。政府工作報告寫到，2026年打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業，進一步擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點，對關鍵核心技術領域的科技型企業，常態化實施上市融資、併購重組「綠色通道」機制。

　　另外，新能源汽車龍頭比亞迪(深:002594)股價先升後回，半日跌0.3%；該公司周四（5日）發布第二代刀片電池及閃充技術，稱該電池為全世界最領先的動力電池，並創造全球量產最快充電速度。到2026年底，比亞迪將建設2萬座閃充站，其中在高速公路上將建成2000座閃充站。

　　下跌方面，油氣股表現疲軟，石化油服(滬:600871)大跌7.8%，中曼石油(滬:603619)挫7.5%。
《經濟通通訊社6日專訊》

