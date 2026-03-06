《Ａ股行情》滬綜指收升0.38%本周跌0.9%，化工、農業股大漲

A股三大指數集體收升，滬綜指連彈兩日，今收升0.38%報4124.19點，本周則錄得0.93%的跌幅；深成指先低後回、收高0.59%，創業板也升0.38%。滬深兩市全日成交額2.2萬億元（人民幣．下同），較上日減少1899億元或8%。



中東戰火擾亂化肥生產，化工板塊今日集體拉升，金牛化工(滬:600722)5天3漲停。卡塔爾國家能源公司QatarEnergy周一（2日）宣布，其位於拉斯拉凡的設施在遭受無人機襲擊後，已全面停止硫磺、氨和尿素生產。中東是全球最重要的化肥產區之一。此次拉斯拉凡綜合體停產，直接切斷了全球市場的重要供應來源。



另外，創新藥板塊大漲；畜牧、農業股升幅居前。下跌方面，油氣股表現疲軟；小金屬及MicroLED等板塊跌幅居前。



回顧本周，美國和以色列對伊朗實施打擊，中東戰火蔓延，擾亂全球油氣供應，能源價格持續上漲。如果油價繼續大幅拉升，勢必會影響市場避險情緒，影響美國物價水平，從而不利於降息。亞太股市早前遭遇股災，不過A股因為全國兩會召開、有利好政策消息提振，驅動相關的A股板塊異動，從而跌幅克制。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4660.44 +0.27 上證指數 4124.19 +0.38 9788.06 深證成指 14172.63 +0.59 12213.40 創業板指 3229.30 +0.38 科創50 1414.39 +0.64 B股指數 267.02 +0.38 1.02 深證B指 1224.99 +0.18 0.74

《經濟通通訊社6日專訊》