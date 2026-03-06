  • 會員
AH股新聞

06/03/2026 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收升0.38%本周跌0.9%，化工、農業股大漲

　　A股三大指數集體收升，滬綜指連彈兩日，今收升0.38%報4124.19點，本周則錄得0.93%的跌幅；深成指先低後回、收高0.59%，創業板也升0.38%。滬深兩市全日成交額2.2萬億元（人民幣．下同），較上日減少1899億元或8%。

　　中東戰火擾亂化肥生產，化工板塊今日集體拉升，金牛化工(滬:600722)5天3漲停。卡塔爾國家能源公司QatarEnergy周一（2日）宣布，其位於拉斯拉凡的設施在遭受無人機襲擊後，已全面停止硫磺、氨和尿素生產。中東是全球最重要的化肥產區之一。此次拉斯拉凡綜合體停產，直接切斷了全球市場的重要供應來源。

　　另外，創新藥板塊大漲；畜牧、農業股升幅居前。下跌方面，油氣股表現疲軟；小金屬及MicroLED等板塊跌幅居前。

　　回顧本周，美國和以色列對伊朗實施打擊，中東戰火蔓延，擾亂全球油氣供應，能源價格持續上漲。如果油價繼續大幅拉升，勢必會影響市場避險情緒，影響美國物價水平，從而不利於降息。亞太股市早前遭遇股災，不過A股因為全國兩會召開、有利好政策消息提振，驅動相關的A股板塊異動，從而跌幅克制。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004660.44+0.27　
上證指數4124.19+0.389788.06
深證成指14172.63+0.5912213.40
創業板指3229.30+0.38　
科創501414.39+0.64　
B股指數267.02+0.381.02
深證B指1224.99+0.180.74

《經濟通通訊社6日專訊》

