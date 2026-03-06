《Ａ股行情》滬綜指收升0.38%本周跌0.9%，化工、農業股大漲

A股三大指數集體收升，滬綜指連彈兩日，今收升0.38%報4124.19點，本周則錄得0.93%的跌幅；深成指先低後回、收高0.59%，創業板也升0.38%。滬深兩市全日成交額2.2萬億元（人民幣．下同），較上日減少1899億元或8%。
中東戰火擾亂化肥生產，化工板塊今日集體拉升，金牛化工(滬:600722)5天3漲停。卡塔爾國家能源公司QatarEnergy周一（2日）宣布，其位於拉斯拉凡的設施在遭受無人機襲擊後，已全面停止硫磺、氨和尿素生產。中東是全球最重要的化肥產區之一。此次拉斯拉凡綜合體停產，直接切斷了全球市場的重要供應來源。
另外，創新藥板塊大漲；畜牧、農業股升幅居前。下跌方面，油氣股表現疲軟；小金屬及MicroLED等板塊跌幅居前。
回顧本周，美國和以色列對伊朗實施打擊，中東戰火蔓延，擾亂全球油氣供應，能源價格持續上漲。如果油價繼續大幅拉升，勢必會影響市場避險情緒，影響美國物價水平，從而不利於降息。亞太股市早前遭遇股災，不過A股因為全國兩會召開、有利好政策消息提振，驅動相關的A股板塊異動，從而跌幅克制。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4660.44
|+0.27
|上證指數
|4124.19
|+0.38
|9788.06
|深證成指
|14172.63
|+0.59
|12213.40
|創業板指
|3229.30
|+0.38
|科創50
|1414.39
|+0.64
|B股指數
|267.02
|+0.38
|1.02
|深證B指
|1224.99
|+0.18
|0.74
《經濟通通訊社6日專訊》
