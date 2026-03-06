《Ａ股焦點》霍爾木茲海峽交通近全停，石油板塊領跌，石化油服重挫8%

聯合海上信息中心發布報告顯示，霍爾木茲海峽的船舶交通幾乎完全停滯，通行量降至自這條關鍵水道在周末實質關閉以來的最低水平。JMIC稱，近期對該海峽航運訊號的評估表明，通行船只數量已降至個位數水平，過去24小時內僅觀測到兩起確認的商業通行，這些通行涉及的是貨船而不是石油船。



不過，伊朗伊斯蘭革命衛隊5日宣布，並未完全關閉全球能源要道霍爾木茲海峽。聲明強調，任何屬於美國、以色列、歐洲國家及其支持者的軍用和商用船隻，均不得通過該海峽，一旦被伊朗方面監測到，將遭到打擊。



而據外電從外交消息人士處獲悉，隨著美以對德黑蘭的戰爭升級，中國正與伊朗進行磋商，以確保伊朗原油和卡塔爾液化天然氣船隻能夠安全通過霍爾木茲海。船舶追蹤數據顯示，一艘名為「鐵娘子號」的船隻在將信號改為「中國船東」後於夜間通過海峽。



滬深石油板塊今日逆市領跌，石化油服(滬:600871)重挫8%，中曼石油(滬:603619)挫超7%，中海油服(滬:601808)下跌超5%，中國石油(滬:601857)跌3%，中國海油(滬:600938)、中國石化(滬:600028)跌逾2%。

《經濟通通訊社6日專訊》