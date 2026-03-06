  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

06/03/2026 15:17

《Ａ股焦點》霍爾木茲海峽交通近全停，石油板塊領跌，石化油服重挫8%

　　聯合海上信息中心發布報告顯示，霍爾木茲海峽的船舶交通幾乎完全停滯，通行量降至自這條關鍵水道在周末實質關閉以來的最低水平。JMIC稱，近期對該海峽航運訊號的評估表明，通行船只數量已降至個位數水平，過去24小時內僅觀測到兩起確認的商業通行，這些通行涉及的是貨船而不是石油船。

　　不過，伊朗伊斯蘭革命衛隊5日宣布，並未完全關閉全球能源要道霍爾木茲海峽。聲明強調，任何屬於美國、以色列、歐洲國家及其支持者的軍用和商用船隻，均不得通過該海峽，一旦被伊朗方面監測到，將遭到打擊。

　　而據外電從外交消息人士處獲悉，隨著美以對德黑蘭的戰爭升級，中國正與伊朗進行磋商，以確保伊朗原油和卡塔爾液化天然氣船隻能夠安全通過霍爾木茲海。船舶追蹤數據顯示，一艘名為「鐵娘子號」的船隻在將信號改為「中國船東」後於夜間通過海峽。

　　滬深石油板塊今日逆市領跌，石化油服(滬:600871)重挫8%，中曼石油(滬:603619)挫超7%，中海油服(滬:601808)下跌超5%，中國石油(滬:601857)跌3%，中國海油(滬:600938)、中國石化(滬:600028)跌逾2%。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區