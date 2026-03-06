  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聚焦兩會2026
etnet專輯
AH股新聞

06/03/2026 10:37

【兩會解讀】政府工作報告11年後再提住房公積金改革，機構料可釋逾5000億拉動消費

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 政府工作報告11年後再提住房公積金改革
▷ 東吳證券測算三項措施可釋放5151億元資金
▷ 2015年政府工作報告曾提及該改革

　　據《第一財經》報道指，今年的政府工作報告中，住房公積金罕見出現兩次--「下調個人住房公積金貸款利率」、「深化住房公積金制度改革」，而對上一次「住房公積金改革」被寫入政府工作報告是在2015年。

*東吳證券：理論上可拉動3606億元消費*

　　東吳證券分析師蘆哲認為，公積金改革是適應房地產新發展模式的結構性重構，其本質是配合房地產市場從「增量擴張」向「存量運營」轉軌，旨在實現制度功能的根本性重構。舊模式下，公積金作為強制儲蓄工具主要服務於購房和穩定就業群體，在一定程度上擠出了消費；新發展模式要求公積金降低門檻，從「重購輕租」轉向「租購並舉」及居住全周期覆蓋。

　　根據蘆哲測算，公積金改革可以釋放極大的消費潛力。一是租房提取擴容，通過降低門檻和放鬆限額，預計長期可增加提取3214億元(人民幣．下同)；二是拓展使用範圍，比如允許提取公積金用於裝修、物業費及水電燃料費，預計可盤活存量資金1803億元；三是進一步降低貸款利率，假設下調0.5個百分點，可節省利息支出約134億元。三項合計可釋放約5151億元資金，按70%的消費傾向計算，理論上可拉動3606億元消費，提升居民消費增速0.7個百分點。

*李宇嘉：建議對冗餘公積金加強投資力度，提高增值收益*

　　廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則提出四方面建議：一是對非公有制企業員工和靈活就業人員參繳公積金給予財政貼息；二是借鑒全國社保基金投資、管理、使用的安排，在確保合理提取的基礎上，強化冗餘公積金在固定收益領域投資的力度，提高增值收益；三是充分發揮公積金在新市民群體中「從落腳城市到扎根城市」、「從住有所居（租房）到居者有其屋（買房）」等住房消費的長周期扶持作用；四是在全國公積金信息平台系統上建立或搭載調劑冗餘缺口模塊，建立資金有償調劑機制。
《經濟通通訊社6日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

說說心理話

【兩會焦點】習近平：江蘇等經濟大省要在研究新情況解決新問題上...

06/03/2026 08:35

聚焦兩會2026

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區