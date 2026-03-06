【兩會解讀】政府工作報告11年後再提住房公積金改革，機構料可釋逾5000億拉動消費

據《第一財經》報道指，今年的政府工作報告中，住房公積金罕見出現兩次--「下調個人住房公積金貸款利率」、「深化住房公積金制度改革」，而對上一次「住房公積金改革」被寫入政府工作報告是在2015年。



*東吳證券：理論上可拉動3606億元消費*



東吳證券分析師蘆哲認為，公積金改革是適應房地產新發展模式的結構性重構，其本質是配合房地產市場從「增量擴張」向「存量運營」轉軌，旨在實現制度功能的根本性重構。舊模式下，公積金作為強制儲蓄工具主要服務於購房和穩定就業群體，在一定程度上擠出了消費；新發展模式要求公積金降低門檻，從「重購輕租」轉向「租購並舉」及居住全周期覆蓋。



根據蘆哲測算，公積金改革可以釋放極大的消費潛力。一是租房提取擴容，通過降低門檻和放鬆限額，預計長期可增加提取3214億元(人民幣．下同)；二是拓展使用範圍，比如允許提取公積金用於裝修、物業費及水電燃料費，預計可盤活存量資金1803億元；三是進一步降低貸款利率，假設下調0.5個百分點，可節省利息支出約134億元。三項合計可釋放約5151億元資金，按70%的消費傾向計算，理論上可拉動3606億元消費，提升居民消費增速0.7個百分點。



*李宇嘉：建議對冗餘公積金加強投資力度，提高增值收益*



廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則提出四方面建議：一是對非公有制企業員工和靈活就業人員參繳公積金給予財政貼息；二是借鑒全國社保基金投資、管理、使用的安排，在確保合理提取的基礎上，強化冗餘公積金在固定收益領域投資的力度，提高增值收益；三是充分發揮公積金在新市民群體中「從落腳城市到扎根城市」、「從住有所居（租房）到居者有其屋（買房）」等住房消費的長周期扶持作用；四是在全國公積金信息平台系統上建立或搭載調劑冗餘缺口模塊，建立資金有償調劑機制。

《經濟通通訊社6日專訊》