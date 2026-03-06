【兩會解讀】去年末中國政府債務餘額約96萬億元，債務風險總體安全可控

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

根據財政部的《關於2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告》（下稱《預算報告》），2025年年末，國債餘額約41.23萬億元（人民幣．下同），控制在全國人大批准的國債限額41.86萬億元以內；地方政府債務餘額54.82萬億元（含用於置換存量隱性債務的地方政府債務），包括一般債務餘額17.51萬億元、專項債務餘額37.31萬億元，控制在全國人大批准的地方政府債務限額以內。



《第一財經》指，中國政府債務餘額由國債餘額和地方政府債務餘額組成，因此根據上述數據，2025年末中國政府債務餘額約為96.05萬億元。



為防控政府債務風險，中國對政府債務採取限額管理，政府債務餘額需要控制在限額以內。根據《預算報告》，2025年末國債餘額和地方政府債務餘額均控制在全國人大批准的限額（2025年全國政府債務限額約99.85萬億元）之內，這意味著中國政府債務風險總體安全可控。



*今年全國政府債務限額約111.74萬億元*



報道又指，為了穩經濟，今年中國繼續實施更加積極的財政政策，其中就通過繼續加大舉債來擴大財政支出盤子，確保財政支出保持一定力度。根據政府工作報告數據，2026年中國新增新增政府債務11.89萬億元，創新高。



根據《預算報告》數據，2026年，國債限額約48.55萬億元，地方政府債務限額餘額約63.19萬億元，即2026年全國政府債務限額約111.74萬億元，較2025年的增加約11.89萬億元。



此外，報道根據此前財政部披露的2024年末國債餘額和地方政府債務餘額計算，2025年全國政府債務餘額比2024年增長約17%，其中國債餘額增長約19%，地方政府債務餘額增長約15%。



報道認為，地方政府債務餘額增長一大關鍵原因是，為了化解地方債務風險，中央近年推出一攬子化解地方政府隱性債務方案，其中2025年發行2.8萬億元地方政府債券置換存量隱性債務，從而展期降息，緩釋地方債務風險。隱性債務顯性化，也是地方政府債務餘額增長相對較快的原因。

《經濟通通訊社6日專訊》