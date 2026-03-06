《Ａ股焦點》中東戰火擾化肥生產，化工板塊上揚，衛星化學等多股漲停

A股化工板塊午後漲幅擴大，赤天化(滬:600227)、衛星化學(深:002648)、金正大(深:002470)、紅寶麗(深:002165)、六國化工(滬:600470)、新疆天業(滬:600075)等多股漲停，亞香股份(深:301220)飆逾14%，利民股份(深:002734)揚超9%，濱化股份(滬:601678)升8.7%，中泰化學(深:002092)、上緯新材(滬:688585)升7%。



消息面上，卡塔爾國家能源公司QatarEnergy周一宣布，其位於拉斯拉凡的設施在遭受無人機襲擊後，已全面停止硫磺、氨和尿素生產。中東是全球最重要的化肥產區之一。QatarEnergy去年共出口尿素540萬噸，約佔全球海運貿易量的10%。此次拉斯拉凡綜合體停產，直接切斷了全球市場的重要供應來源。



與此同時，伊朗已將境內全部氨產能下線，區域內其他生產商也因船隻無法通過霍爾木茲海峽而考慮削減產量。據CRU數據，全球約35%的尿素出口經由該水道運輸。

