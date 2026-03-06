辜朝明對話洪灝：中國應推動「廣場協議2.0」，捍衛全球貿易

特朗普高舉「強權即真理」大旗，惟過去數日美元不跌反升，「美元霸權」到底若何？以「資產負債表衰退」理論而廣為人知的野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明，近日與著名經濟學家洪灝對話時就稱，特朗普正盡其所能破壞美元的價值，但未來數年美元的角色仍會非常重要，關鍵原因就在於美國人願意從全球市場購買產品，而中國應推動「廣場協議2.0」。



*美國全球買買買，美元地位穩*



辜朝明將美元的角色比作英語，無論「蹩脚」與否，人人都講。同理，只要最終銷售以美元計價，為規避匯率風險，供應鏈上的採購者亦希望以美元計價。這解釋了30多年前，當時為全球第二大經濟體的日本，曾試圖推動日圓國際化以取代美元，惟東南亞的DVD、晶片生產商最終市場在美國，因此他們仍要求從日本進口的關鍵零件以美元計價。



他認為，如果中國有一天決定像美國那樣真正開放市場，從世界各地購買商品，那麼即使中國政府甚麼都不做，人民幣也會成為國際貨幣。



*列根壓低美元，保護主義退潮*



洪灝問及，基於辜朝明斷定美元高估，此為資本流入美國市場創造了條件，同時其購買力亦支撐美國消費支出，如同1985年廣場協議前的情形。



辜朝明解釋，美元有效匯率於1980年至1985年升值近四成，兌日圓更高達1:280，致保護主義大行其道，僅波音、可口可樂兩間公司支持自由貿易。為了確保自由貿易，當時日本首相中曾根康弘試圖說服美國總統列根干預市場以壓低美元，幾經周折後終獲列根首肯，而美元兌日圓一路跌至1:120，保護主義亦迅速消退。



他慨嘆，那是美國最後一次干預美元，從1987年至今，美國放任美元持續走強，導致大量美國工人因無法與廉價進口商品競爭而失業，直到特朗普上台重新舉起保護主義大旗。



*10%最低關稅＋匯率調整解決*



辜朝明警告，保護主義曾令1930年代的世界，全球貿易崩潰約66%，試想象中國的貿易崩潰66%，經濟會發生甚麼，「但我們正處在這種情況的中心」。



基於此，他提出一個戰略構想，中國應扮演日本40年前扮演的角色（當時日本接受強勢日圓以拯救自由貿易，令中國成為最大受益者），推動人民幣、日圓、韓元等貨幣升值，壓低美元，而這對特朗普而言，將有助美國產業的競爭力。具體而言，美國可將關稅設定為底線10%，任何高於10%的部分可通過匯率調整來解決，此相當於廣場協議2.0。



不過洪灝質疑，即使有10%關稅，美國產品與中國產品競爭仍非常困難，不單因技術、人力，還在於部分行業的政府補貼。此外，中國人對當年廣場協議的看法是，日圓大幅升值摧毀了日本的泡沫和經濟，反問如人民幣升值30%至40%，中國經濟和製造業會發生甚麼？



*認清誰是朋友，勿隨侵侵起舞*



辜朝明回應指，地方政府對諸如電動車、光伏等產業的補貼必須停止，因導致了產能過剩和內捲，以及歐美紛紛抵制中國商品進口。



他強調，中國的戰略思維應是：誰是你的朋友？你能聚集多少朋友？而不是因應特朗普的行為考慮反制，「這樣做的話，你交不到任何朋友」。他認為，中國市場夠大，政府應有戰略頭腦，即在某些領域讓美國人受益，換取他們在華盛頓幫助中國，「這不僅是為了匯率，也是為了全球貿易」。

《經濟通通訊社6日專訊》