沃爾核材(09981)兩控股子公司認定高新企業，獲稅率優惠

沃爾核材(09981)(深:002130)公布，控股子公司長園電子（東莞）及深圳市沃爾新能源電氣科技通過高新技術企業的重新認定，並於近日收到有關證書。
該集團指，根據相關規定，東莞電子及沃爾新能源通過高新技術企業重新認定後，在證書有效期內，即去年至明年的3年享受國家關於高新技術企業的相關稅收優惠政策，即按15%的稅率繳納企業所得稅。
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票
06/03/2026 08:41
沃爾核材(09981)(深:002130)公布，控股子公司長園電子（東莞）及深圳市沃爾新能源電氣科技通過高新技術企業的重新認定，並於近日收到有關證書。
該集團指，根據相關規定，東莞電子及沃爾新能源通過高新技術企業重新認定後，在證書有效期內，即去年至明年的3年享受國家關於高新技術企業的相關稅收優惠政策，即按15%的稅率繳納企業所得稅。
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON