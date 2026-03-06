華能國電(00902)發行兩期超短融券籌獲60億人幣，息率1.49%

華能國際電力股份(00902)(滬:600011)公布，已於近日完成2026年度第三期及第四期超短期融資券發行。兩期發行額共60億元人民幣，募集資金將用於補充營運資金、調整債務結構、償還銀行借款及即將到期的債券。



該集團指，第三期超短期融資券期限為51天，而第四期超短期融資券期限為55天，發行利率均為1.49%，單位面值均為100元人民幣。

《經濟通通訊社6日專訊》