  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

06/03/2026 08:41

華能國電(00902)發行兩期超短融券籌獲60億人幣，息率1.49%

　　華能國際電力股份(00902)(滬:600011)公布，已於近日完成2026年度第三期及第四期超短期融資券發行。兩期發行額共60億元人民幣，募集資金將用於補充營運資金、調整債務結構、償還銀行借款及即將到期的債券。

　　該集團指，第三期超短期融資券期限為51天，而第四期超短期融資券期限為55天，發行利率均為1.49%，單位面值均為100元人民幣。
《經濟通通訊社6日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴...

05/03/2026 14:18

聚焦兩會2026

中東戰火 | 據報中國要求煉油企業暫停出口柴油和汽油，兼取消...

05/03/2026 13:44

中東戰火

說說心理話

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區