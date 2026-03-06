牧原股份(02714)2月商品豬銷售收入跌24%，銷售均價跌19%

牧原股份(02714)(深:002714)公布，2月銷售商品豬約460萬頭，下降0.77%，每公斤商品豬銷售均價約11.59元（人民幣．下同），下降18.72%；商品豬銷售收入約64.05億元，下降23.98%。
該集團指，首2個月銷售商品豬約1161萬頭，商品豬銷售收入約169.7億元。
《經濟通通訊社6日專訊》
06/03/2026 08:22
