《滬／深股通》新易盛(300502)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(5日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2462.82
|佰維存儲
|(688525)
|2370.41
|特變電工
|(600089)
|1898.55
|亨通光電
|(600487)
|1764.83
|國電南瑞
|(600406)
|1450.62
|工業富聯
|(601138)
|1375.85
|寒武紀
|(688256)
|1306.41
|中國鋁業
|(601600)
|1281.66
|貴州茅台
|(600519)
|1212.55
|源杰科技
|(688498)
|1154.91
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|新易盛
|(300502)
|4334.40
|寧德時代
|(300750)
|3952.32
|中際旭創
|(300308)
|3605.97
|天孚通信
|(300394)
|2351.42
|華工科技
|(000988)
|2145.76
|勝宏科技
|(300476)
|1445.83
|東山精密
|(002384)
|1219.63
|濰柴動力
|(000338)
|1173.18
|陽光電源
|(300274)
|1158.26
|光迅科技
|(002281)
|1110.14
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社6日專訊》
