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23/03/2026 09:02

復星醫藥(02196)藥品硫代硫酸鈉注射液用於氰化物中毒適應症獲批

　　復星醫藥(02196)(滬:600196)公布，控股子公司重慶凱林製藥就硫代硫酸鈉注射液的藥品註冊申請獲國家藥品監督管理局批准。

　　該集團指，獲批適應症為用於氰化物中毒，也可用於砷、汞、鉛、鉍及碘等中毒。該藥品為集團自主研發的化學藥品。截至2月，針對該藥品累計研發投入約187萬元人民幣。根據IQVIACHPA最新數據，內地硫代硫酸鈉制劑銷售額約4.31億元人民幣。
《經濟通通訊社23日專訊》

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