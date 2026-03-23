萬科企業(02202)逾16億人幣貸款獲興業延長1年，累計擔保額956億人幣

萬科企業(02202)(深:000002)公布，控股子公司印力集團所獲興業銀行香港分行貸款於3月貸款到期，貸款餘額16.54億元（人民幣．下同）。近期經申請，興業香港同意繼續提供貸款，期限1年，擔保方式不變，擔保金額為不超過16.6億元。
該集團指，擔保發生後，對外擔保總額將為956.4億元，佔2024年末經審計歸屬股東淨資產的比重將為47.19%。
《經濟通通訊社23日專訊》
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23/03/2026 09:02
萬科企業(02202)(深:000002)公布，控股子公司印力集團所獲興業銀行香港分行貸款於3月貸款到期，貸款餘額16.54億元（人民幣．下同）。近期經申請，興業香港同意繼續提供貸款，期限1年，擔保方式不變，擔保金額為不超過16.6億元。
該集團指，擔保發生後，對外擔保總額將為956.4億元，佔2024年末經審計歸屬股東淨資產的比重將為47.19%。
《經濟通通訊社23日專訊》
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