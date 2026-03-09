  • 會員
09/03/2026 08:26

中興通訊(00763)去年盈利56億人幣跌33%收入增一成，派息41.1分

　　中興通訊(00763)(深:000063)公布，截至去年12月31日止年度盈利56.17億元（人民幣．下同），按年下跌33.32%，每股盈利1.17元，派末期股息每股41.1分。扣除非經常性損益之純利33.7億元，跌45.45%。

*國內市場毛利率大降*

　　該集團指，營業收入1338.96億元，升10.38%，營業成本升至約933.9億元，營業利潤約63.6億元。跌31.9%。該集團指，國內市場營業收入897.34億元，增長9.42%，佔營業收入比例67.02%；毛利率為31.28%，下降11.9個百分點，而國際市場營業收入441.6億元，增長12.39%，佔營業收入比例32.98%；毛利率為28.16%，上升1.25個百分點。

　　該集團指，去年面對人工智能快速發展的挑戰與機遇，集團「連接+算力」戰略升級初見成效，營業收入重返增長軌道，但在行業周期切換，疊加業務結構調整，歸母淨利潤承壓。於去年底，集團資產負債比率65.26%，升0.52個百分點。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社9日專訊》

