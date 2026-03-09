【兩會焦點】教育部：學前教育毛入園率達93%，高於經合組織國家平均水平

3月7日，全國人大會議舉行民生主題記者會。教育部部長懷進鵬、民政部部長陸治原、人力資源社會保障部部長王曉萍、文化和旅遊部部長孫業禮、國家衛生健康委員會主任雷海潮回答中外記者提問。



教育部部長懷進鵬表示，當前，中國舉辦著世界上規模最大且有質量的教育。在基礎教育方面，學前教育毛入園率92.9%，比十八大前提高了28.4個百分點，明顯高於經合組織國家84.7%的平均水平。去年，高中階段教育毛入學率92%，全國新建改擴建高中1300所、新增學位149萬，更多孩子有了上高中的機會。



他表示，在高等教育方面，「十四五」期間累計向社會輸送5500萬人才，毛入學率從十八大前的不到30%到現在超過60%，提高一倍多。近兩年通過優質本科擴容，「雙一流」高校擴招3.8萬人。此外，這五年還新增普通本科高校18所、職業本科70所，增加本科招生70萬；推進國際合作辦學，新設540多個本科以上中外合作辦學機構和項目，新增學位供給35萬。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》