etnet專輯
聚焦兩會2026
etnet專輯
AH股新聞

09/03/2026 08:19

【兩會焦點】民政部部長陸治原：養老服務消費補貼累計核銷消費券17億元

　　民政部部長陸治原3月7日在全國人大民生主題記者會上說，中國初步建成覆蓋城鄉的養老服務「一張網」，在縣一級，基本都有公辦養老機構作為「總平台」「總調度」；一半以上鄉鎮（街道）建成區域養老服務中心；在城市建設嵌入式社區養老服務中心，在農村建設鄰裏互助點、農村幸福院。

　　他介紹，聚焦老年人急難愁盼，大力發展村（社區）支持的居家養老服務。比如：辦好老年食堂，全國已建近8萬個老年助餐點，每天有300多萬老年人就餐；完成224萬戶特殊困難老年人家庭適老化改造，讓居家養老更安全。今年向中度以上失能老年人發放養老服務消費補貼，目前共累計核銷消費券17.2億元(人民幣．下同)，受益老年人達89.2萬人。今年向中度以上失能老年人發放養老服務消費補貼，目前共累計核銷消費券17.2億元，受益老年人達89.2萬人。

*將「養老服務師」納入新職業*
　
　　民政部將會同有關部門從資金、規劃、標準、人才、科技等方面加大支持力度。指導各地科學規劃養老服務設施布局，制定養老服務國家標準和行業標準，大力發展智慧養老，加強養老服務人才培養培訓，推動職業技能等級認定，將「養老服務師」納入新職業。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

