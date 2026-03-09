  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

09/03/2026 08:32

【兩會焦點】人社部王曉萍：正編制「十五五」就業專項規劃，謀劃重大就業政策

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 人社部正會同有關部門編制「十五五」就業專項規劃
▷ 人社部研究人工智能對就業影響及相關政策
▷ 人社部將推大齡勞動者技能培訓及困難群體就業援助

　　十四屆全國人大四次會議舉行民生主題記者會。人力資源和社會保障部部長王曉萍表示，正在會同有關部門編制「十五五」就業專項規劃，謀劃一批務實管用、含金量高的重大就業政策、行動計劃等，提高發展的就業帶動力。

　　王曉萍說，當前人工智能迅猛發展，對就業帶來深刻影響，人社部在研究相關政策，積極發揮人工智能在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展。
　
*研究發揮人工智能創造新崗位和賦能傳統崗位作用*
　
　　王曉萍表示，人社部正在研究相關措施，積極發揮人工智能在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展。
　
　　人力資源社會保障部正在研究相關措施，積極發揮人工智能在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展。
　
　　將強化協同發力，實施穩崗擴容提質行動。「穩崗」方面，加大對外貿、建築、住宿餐飲等勞動密集型行業的扶持，在促進行業發展中穩崗位。「擴容」方面，挖掘數字經濟、高端製造、現代服務等領域就業潛力，在推動產業升級中擴容量。「提質」方面，落實好最低工資標準調整機制，規範人力資源市場秩序，全面落實農民工工資支付保障制度等，在強化權益保障中提質量。
　
　　對於大齡勞動者，人力資源社會保障部將推出一批適合他們的技能培訓項目，深化勞務協作，拓寬農民工就業路子，對防止返貧致貧對象加強常態化就業幫扶，對困難群體開展就業援助，幫助他們穩定就業增收。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩會焦點｜王毅談中國外交：元首外交是定盤星，中美高層交往議程...

08/03/2026 12:57

聚焦兩會2026

說說心理話

定期存款 | 一周定存合集，匯立銀行一周港元定存年息高達20...

08/03/2026 10:55

貨幣攻略

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區