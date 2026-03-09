  • 會員
AH股新聞

09/03/2026 08:31

【兩會焦點】發改委：「十五五」規劃GDP增長目標為轉方式、調結構留空間

　　3月7日，國新辦舉行吹風會，解讀「十五五」規劃《綱要（草案）》，國家發改委副主任鄭備表示，規劃《綱要（草案）》將GDP增長目標設為「保持在合理區間、各年度視情提出，為到2035年人均國內生產總值比2020年翻一番、達到中等發達國家水平打好基礎」。

　　這一指標目標的設置，採用了定性表述中蘊含定量要求的方式，與黨中央《建議》提出的「經濟增長保持在合理區間」目標是相一致的，與「十四五」規劃《綱要》的表述也是一脈相承的，充分體現了推動高質量發展的鮮明導向，引導各方追求實實在在的增長，為轉方式、調結構、促改革留出空間，為居民就業增收提供支撐。

*「十五五」規劃綱要設五方面20項主要指標*

　　同時，「翻一番」蘊含著對未來10年GDP年均增長的穩定預期，順應了中國經濟長期向好的發展趨勢。「打好基礎」是指「十五五」期間的實際工作爭取更好的結果，為「十六五」發展打下更加堅實的基礎。
　
　　鄭備表示，「十五五」規劃《綱要（草案）》統籌需要和可能、數量和質量，設置了五個方面20項主要指標。指標設置堅持遠近結合、守正創新、綜合平衡、精準有效，與到2035年基本實現社會主義現代化、本世紀中葉建成社會主義現代化強國目標相貫通，有力支撐現代化戰略的接續落實。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

