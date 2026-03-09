  • 會員
09/03/2026 08:31

【兩會焦點】發改委：推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放

　　國家發改委發展戰略和規劃司司長陳雷在國新辦吹風會上表示，近年來，中國的對外開放水平不斷提升，外資准入負面清單已經壓縮至29條，製造業領域外資准入限制全面「清零」。下一步，將以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，推進服務業擴大開放綜合試點示範，縮減外資准入負面清單，讓外資企業在中國的投資空間「更廣」。
　
　　他表示，同時，打造形態多樣的開放高地。去年底，海南自由貿易港正式啟動全島封關運作，「十五五」時期將持續提升貿易投資和要素流動等重點領域的開放水平。實施自由貿易試驗區提升戰略，推動有條件的自貿試驗區圍繞數字經濟、科技創新、離岸貿易等領域開展更多首創首試。
　
*「十四五」中國利用外資累計超7500億美元*
　
　　「十四五」時期，中國利用外資累計超過7500億美元，境外投資遍及190個國家和地區。「十五五」時期，將持續優化外商投資環境，全面落實外資企業國民待遇，健全外商投資服務保障體系，落實好「准入又准營」，歡迎更多外資企業在中國投資，共同分享先進制造、現代服務、高新技術、節能環保等領域的巨大發展空間。同時，健全海外綜合服務體系，支持有條件的企業開展互利共贏的境外投資合作。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

