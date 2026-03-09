  • 會員
AH股新聞

09/03/2026 08:41

【兩會焦點】王毅：中日關係走向何方，取決於日方的選擇

　　全國人大會議8日舉行外交主題記者會。就中日關係，外交部部長王毅在會上表示，中日關係走向何方，取決於日方的選擇。

　　王毅指，去年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。在這個特殊年份，日本理應做的，是深刻反省過去走過的錯誤道路，包括侵略殖民台灣的劣跡，但日本的現職領導人竟然聲稱，台灣有事就構成日本的「存亡危機事態」，可以據此行使所謂集體自衛權。眾所周知，行使自衛權是以本國遭到武裝攻擊為前提。「試問，台灣事務是中國的內政，日本有甚麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有甚麼權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？聯想到當年日本軍國主義曾以『存亡危機事態』為藉口對外發動侵略，不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮：日本要向何處去？」

　　王毅稱，今年是又一個80周年，即東京審判開庭80周年。希望廣大的日本人民能夠擦亮眼睛，不允許今天再有人自不量力，重蹈覆轍。已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

