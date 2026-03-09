【兩會焦點】習近平：加強黨對軍隊絕對領導，凝心聚力推動國防和軍隊現代化

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平7日下午在出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，「十五五」時期要如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化，必須堅持好、運用好、發展好政治建軍這個重要法寶，毫不動搖堅持和加強黨對軍隊絕對領導，充分發揮政治建軍特有優勢，凝心聚力推動國防和軍隊現代化行穩致遠。



*軍中絕不能有對黨懷有二心之人，要推進軍費預算管理改革*



習近平指出，黨的十八大以來，黨中央領導人民軍隊以前所未有的決心和力度深化政治整訓、推進政治建軍，取得重大成效。軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。「十五五」一開局就要立起從嚴監管硬規矩，緊盯資金流向、權力運行和質量管控等關鍵環節，加強重大項目監管，強化軍地融合監督，確保在監管前提下搞建設。要推進軍費預算管理改革，搞好軍費供需動態平衡，強化經費使用全鏈條管控和績效評估，把每一分錢都用在刀刃上。



習近平強調，完成「十五五」時期國防和軍隊現代化目標任務，歸根到底要靠各級黨組織來領導和推進。要全面加強軍黨的領導和黨的建設，選準配強高層黨委班子，增強基層黨組織自主抓建能力，把各級黨組織建設得更加堅強有力。要堅持黨管軍事、黨管幹部、黨管行業，提高科學決策能力，在攻堅重大任務、化解突出矛盾、解決發展難題過程中發揮關鍵作用，把黨的領導優勢轉化為發展優勢。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》