  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

09/03/2026 09:01

【兩會焦點】周世虹：建議平台推行算法選擇權，嚴禁利用大數據「殺熟」

　　人工智能、大數據等技術迅速發展，「算法推薦」在提升信息分發效率的同時，也催生了信息繭房現象。全國政協委員、最高人民法院第四屆特約監督員周世虹建議平台推行「算法選擇權」，允許用戶在不同類型的算法模型間進行選擇；要求平台在「算法設計」中納入信息多樣性、內容質量、社會價值等多元目標，嚴禁利用大數據「殺熟」、操縱榜單炒作等。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

【兩會焦點】全國人大會議全體會議今日聽取人大常委會工作報告及...

09/03/2026 09:30

聚焦兩會2026

定期存款 | 一周定存合集，匯立銀行一周港元定存年息高達20...

08/03/2026 10:55

貨幣攻略

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區