【兩會焦點】周世虹：建議平台推行算法選擇權，嚴禁利用大數據「殺熟」

人工智能、大數據等技術迅速發展，「算法推薦」在提升信息分發效率的同時，也催生了信息繭房現象。全國政協委員、最高人民法院第四屆特約監督員周世虹建議平台推行「算法選擇權」，允許用戶在不同類型的算法模型間進行選擇；要求平台在「算法設計」中納入信息多樣性、內容質量、社會價值等多元目標，嚴禁利用大數據「殺熟」、操縱榜單炒作等。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》