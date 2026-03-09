【兩會焦點】潘功勝：人行將實施好適度寬鬆貨幣政策，保持社融條件相對寬鬆

中國人民銀行行長潘功勝7日到浙江省代表團駐地，聽取浙江省代表團小組會議審議意見。談及貨幣政策，潘功勝表示，央行將實施好適度寬鬆的貨幣政策，保持社會融資條件相對寬鬆，現在的融資成本處於歷史低位水平，但站在人民銀行的角度，還是要做好平衡。



潘功勝指出，浙江科創企業爆發性出現，對這一輪中國股市的成長產生了很重要的支撐作用。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》