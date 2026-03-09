  • 會員
聚焦兩會2026
AH股新聞

09/03/2026 09:01

【兩會焦點】丁薛祥：要加強研究探索行政主導，冀立法會產出更多符中央要求成果

　　主管港澳事務的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥8日早上參加港區全國人大代表團審議。丁薛祥進一步提及行政主導，指出各方面要去加強研究、探索、實踐，不斷的總結。

　　丁薛祥聽取李慧琼發言後表示，行政主導這個題目極其重要，這是新形勢下，國家主席習近平對香港依法治理、良政善治提出新的要求、新的課題。行政主導不僅是行政長官、特區政府的事情，也是立法會、司法、全香港各個階層、派別的共同責任和任務。

　　丁薛祥又希望，本身是全國人大常委的立法會主席李慧琼，能夠帶領立法會產出更多符合香港實際、符合中央要求的實踐成果。

*李慧琼：立法會全力支持配合香港第一個五年規劃*

　　人大常委、立法會主席李慧琼在會後表示，立法會議員提出任何意見，無論是支持、配合、監督或促進，只要是以國家整體利益和香港整體利益為依歸，相信不會影響基本法下的行政、立法和司法三個不同角色的定位。

　　本港將自行制定第一個五年規劃，李慧琼說，立法會將全力支持和配合。她表示，相信香港的五年規劃制定完成之後，一定會交予中央備案，香港一定會繼續融入和服務好國家發展大局，只要本港做好自己角色，貢獻香港所長，服務國家所需，香港一定會發展得更好，即使特區政府換屆，亦不會存在矛盾。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

