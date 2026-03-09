  • 會員
AH股新聞

09/03/2026 08:05

《神州頭條》報章頭版摘要：深交所深化創業板改革，建設一流交易所

▷ 深交所沙雁提出深化創業板改革，建設世界一流交易所
▷ 中國證監會吳清介紹資本市場高質量發展五大方向
▷ 廣東證監局楊宗儒建議維護企業海外權益及金融互聯互通

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

讓民族團結進步之花常開長盛
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年3月5日上午，北京人民大會堂，十四屆全國人大四次會議開幕，《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》提請審議。連日來，近3000名全國人大代表齊聚人民的殿堂，為立法建言獻策。

深交所沙雁：深化創業板改革，奮力建設世界一流交易所
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年的政府工作報告對資本市場改革發展和服務實體經濟高質量發展作出系列部署。中國證監會主席吳清3月6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上進一步介紹了「十五五」時期資本市場高質量發展的五大提升方向，並表示將擇機發布實施深化創業板改革的總體方案。

廣東證監局楊宗儒：建立和完善專項機制，維護我國企業海外權益
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日前，全國政協委員、廣東證監局局長楊宗儒在接受中國證券報記者采訪時表示，今年將重點關注我國企業海外權益保護、內地與香港金融市場互聯互通、證券期貨執法領域非訴強制執行法律制度等工作。


《上海證券報》

讓民族團結進步之花常開長盛
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年3月5日上午，北京人民大會堂，十四屆全國人大四次會議開幕，《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》提請審議。

五維發力共促「十五五」資本市場高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「十五五」時期資本市場改革發展方向已明晰。中國證監會主席吳清日前在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上表示，將著力推動資本市場在市場韌性、制度包容性適應性、上市公司質量、監管及投資者保護、對外開放等五方面實現新提升。

深交所沙雁：以深化創業板改革為抓手，建設世界一流交易所
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年政府工作報告對資本市場改革發展和服務實體經濟高質量發展作出重要部署。深交所將如何落實相關部署？3月8日，全國人大代表、深圳證券交易所理事長沙雁表示，深交所將緊扣防風險、強監管、促高質量發展主線，強本強基、嚴監嚴管，以培育高質量上市公司集群為牽引，奮力建設世界一流交易所。


《證券時報》

資本市場改革向「新」，明晰A股科技敘事邏輯
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國人大代表、北京大學博雅特聘教授田軒表示，要培育壯大新興產業和未來產業，需要通過深化改革，讓資本市場的投融資功能更協調，這兩項改革舉措從新產業、新業態、新技術企業的需求出發，助力關鍵核心技術領域的科技型企業上市融資，發展壯大，助力A股市場的科技敘事邏輯更加清晰。

中小金融機構改革化險成效幾何？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
地方中小金融機構改革化險，是近三年金融領域的重點工作部署，且推進力度持續加碼。近日，中國人民銀行行長潘功勝總結了重點領域金融風險有序化解的成效：人行支持配合金融監管部門和地方政府，推動中小金融機構改革化險，高風險中小金融機構數量較峰值下降一半。

深交所沙雁：以深化創業板改革為抓手，建設世界一流交易所
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國人大代表、深圳證券交易所理事長沙雁表示，深交所將以培育高質量上市公司集群為牽引，以包容創新為特色，以創業板改革為抓手，以增強市場內在穩定性為基礎，以從嚴監管為支撐，以數智化建設為助力，奮力建設世界一流交易所，為「十五五」經濟社會高質量發展貢獻力量。

