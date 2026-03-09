《鍾之日記》AI狂飆北水加持，兩萬五失而復得

3月9日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中東局勢衝擊環球，伊朗已故最高領袖哈梅內伊之子穆傑塔巴成為繼任人，意味著伊朗決不投降，油價繼續高企，亞太區股市全線走頹。港股今早大幅低開681點，盤中曾急瀉逾800點、失守兩萬五關口，午後大市稍微回順，北水進場撈底，助港股收復兩萬五，全日收市跌幅收窄至348點或1.4%，收報25408，主板成交超過3923億元。北水全日淨流入超過372億元，創下港股通開通以來最高紀錄。



*滬指放量收跌，2月CPI和PPI均創近年最佳*



Ａ股跟隨亞洲股市的頹勢，滬綜指今日收跌0.67%報4096.6點，再失四千一關，最低見4052點，深成指收低0.74%，創業板指跌0.64%。成交放量，滬深兩市全日交易額2.65萬億元（人民幣．下同），較上日大增4474億元或20%。港口航運概念集體下挫，航空、半導體板塊大跌。不過，市場認為中東衝突對中國宏觀經濟影響不大，A股「慢牛」趨勢料不改。



內地2月通脹表現強於預期，CPI同比漲幅創逾三年新高，其中核心CPI同比漲幅更是創下近七年最高；PPI同比跌幅亦進一步縮至19個月最窄。分析指出，數據主要受春節因素影響，假日消費需求帶動服務價格強勁上漲，中東地區的緊張局勢料繼續給PPI帶來提振，至少3月數據會有進一步改善；但鑒於形勢的不明朗，中國貨幣政策料維持寬鬆，年內降準降息可能性仍較高。



油價飆升逾25%，創2022年年中以來新高。部分主要產油國削減供應，加之美以與伊朗衝突擴大引發航運長時間中斷疑慮，令市場恐慌情緒加劇。今日滬深能源板塊逆市勁揚，煤炭行彈3.6%，石油指數升3.2%。



*「龍蝦」熱潮利好AI模型商，MiniMax飆逾兩成*



暱稱「小龍蝦」的開源智能體OpenClaw掀起熱潮，各大AI企業及地方政府爭相跟進。騰訊今日(00700)上線桌面AI智能體WorkBuddy，定位為全場景職場AI工作台，無需複雜部署即可使用，被稱為騰訊版「小龍蝦」。火山引擎亦推出ArkClaw，作為開箱即用的雲上SaaS版OpenClaw，打開網頁即可使用24小時在線AI助手。另據內媒報道，騰訊還在研發一款名為「QClaw」的一鍵啟動工具，用戶下載後可在本地電腦上一鍵部署「小龍蝦」，並已打通微信及QQ雙端接入。



政策支持同步升溫。深圳龍崗區於3月7日出台專項支持政策，鼓勵提供免費OpenClaw部署服務，並對貢獻關鍵代碼、開發上架龍崗優勢產業相關技能包、開發具身智能設備結合應用的項目，最高給予200萬元人民幣補貼。無錫高新區亦於今日發布12條針對OpenClaw的支持措施，涵蓋基礎支持、產業落地、人才引育及安全合規，單項支持最高達500萬元人民幣。



此外，《路透》報道指，上周五（6日），廣東省官員及企業高管在討論政府工作報告及五年政策藍圖的會議上承諾，將在該省全面推廣AI應用。就在前一日，中國國務院在政府工作報告中提出「人工智能+」戰略，旨在將AI技術融入經濟發展的各個領域。



受熱潮帶動，AI模型今日股價造好。稀宇科技(MiniMax)(00100)今日飆升近24%，報997元；智譜(02513)升8%，報575元；騰訊仍跌近0.6%，報516元。



摩根士丹利在最新研報中稱，MiniMax商業化勢頭遠超預期，年化經常性收入(ARR)僅用兩個月便從1億美元飆升至1.5億美元，M2模型Token用量在2026年2月相較2025年12月暴增6倍，每Token推理成本同步大幅下降逾50%。而OpenClaw、Coding Plan（編程計劃）等開發者應用正是這波增長的核心引擎。該行對MiniMax維持「增持」評級，目標價990元。



*比亞迪逆市造好，大摩看好技術突破*



比亞迪(01211)今日逆市造好，全日收升3.4%，報98.05元，為今日表現最好藍籌，公司上周發布發布第二代刀片電池及閃充技術，稱該電池為全世界最領先的動力電池，並創造全球量產最快充電速度。目標2026年底，建設2萬座閃充站，其中在高速公路上將建成2000座閃充站。



摩根士丹利發表研報指，比亞迪在技術突破方面佔據先機，預計其競爭對手將在6至9個月內趕上進度。然而，比亞迪以規模為核心的生態系統令同行更難彌補落後差距。該行認為，比亞迪當前更關鍵的任務是將用戶體驗與技術認知優勢，有效轉化為銷量增長動能。該行予比亞迪H股目標價維持126元，評級維持「超配」。



花旗分析師亦稱，比亞迪的新電池和充電技術現在至少將在未來一年內領先市場，且競爭者難以複製。這還有利於公司進一步滲透中國華北市場，搶佔油車的市場份額。



其餘電動車股亦向好，小鵬汽車(09868)漲5.7%，理想汽車(02015)升2.2%，蔚來(09866)升1.2%。



