【ＡＩ】深圳龍崗支持OpenClaw，首發「AI龍蝦十條」最高可獎百萬

深圳市就《深圳市龍崗區支持OpenClaw&OPC發展的若干措施（徵求意見稿）》公開徵詢意見，涉及十項措施，包括對OpenClaw免費部署與開發給予支持，鼓勵市場化、專業化平台載體推出「龍蝦服務區」，免費提供OpenClaw部署服務，符合條件的給予一定補貼。



OpenClaw（俗稱「龍蝦」）是由美國個人開發者Peter Steinberger創建的AI助手，於2026年1月對外開源。其被認為是比此前任何AI應用都更接近於「個人助理」的概念。此前據《財聯社》報道，3月6日，近千名開發者與AI愛好者在深圳騰訊大廈門口排長隊，在騰訊雲工程師的協助下完成OpenClaw雲端安裝。



意見稿還提出，對向國際主流社區貢獻關鍵代碼、在技能交易平台開發上架龍崗優勢產業相關技能包、開發與具身智能設備結合的應用項目的，經認定後給予最高200萬元（人民幣．下同）補貼。聚焦智能製造、智慧政務、智慧園區、智慧醫療等領域，每年遴選一批創新性強、應用效果好的OpenClaw深度應用項目，授予「龍崗區OpenClaw應用示範項目」稱號，並按實際投入30%給予一次性獎勵，最高100萬元。



*工信部提示OpenClaw存較高安全風險*



不過，工信部提示，OpenClaw開源AI智能體在默認或不當配置情況下存在較高安全風險，可能引發網絡攻擊、信息洩露等安全問題。建議相關單位和用戶在部署和應用OpenClaw時，充分核查公網暴露情況、權限配置及憑證管理情況，關閉不必要的公網訪問，完善身份認證、訪問控制、數據加密和安全審計等安全機制，並持續關注官方安全公告和加固建議，防範潛在網絡安全風險。

《經濟通通訊社9日專訊》