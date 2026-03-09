  • 會員
AH股新聞

09/03/2026 09:00

【ＡＩ】深圳龍崗支持OpenClaw，首發「AI龍蝦十條」最高可獎百萬

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 深圳龍崗發布支持OpenClaw發展十項措施
▷ 符合條件項目最高可獲200萬元補貼
▷ 工信部提示OpenClaw存安全風險

　　深圳市就《深圳市龍崗區支持OpenClaw&OPC發展的若干措施（徵求意見稿）》公開徵詢意見，涉及十項措施，包括對OpenClaw免費部署與開發給予支持，鼓勵市場化、專業化平台載體推出「龍蝦服務區」，免費提供OpenClaw部署服務，符合條件的給予一定補貼。

　　OpenClaw（俗稱「龍蝦」）是由美國個人開發者Peter Steinberger創建的AI助手，於2026年1月對外開源。其被認為是比此前任何AI應用都更接近於「個人助理」的概念。此前據《財聯社》報道，3月6日，近千名開發者與AI愛好者在深圳騰訊大廈門口排長隊，在騰訊雲工程師的協助下完成OpenClaw雲端安裝。

　　意見稿還提出，對向國際主流社區貢獻關鍵代碼、在技能交易平台開發上架龍崗優勢產業相關技能包、開發與具身智能設備結合的應用項目的，經認定後給予最高200萬元（人民幣．下同）補貼。聚焦智能製造、智慧政務、智慧園區、智慧醫療等領域，每年遴選一批創新性強、應用效果好的OpenClaw深度應用項目，授予「龍崗區OpenClaw應用示範項目」稱號，並按實際投入30%給予一次性獎勵，最高100萬元。

*工信部提示OpenClaw存較高安全風險*

　　不過，工信部提示，OpenClaw開源AI智能體在默認或不當配置情況下存在較高安全風險，可能引發網絡攻擊、信息洩露等安全問題。建議相關單位和用戶在部署和應用OpenClaw時，充分核查公網暴露情況、權限配置及憑證管理情況，關閉不必要的公網訪問，完善身份認證、訪問控制、數據加密和安全審計等安全機制，並持續關注官方安全公告和加固建議，防範潛在網絡安全風險。
《經濟通通訊社9日專訊》

